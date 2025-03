Photovoltaik-Branche und Wohnungswirtschaft veröffentlichen Leitfaden Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung

Der Bundesverband Solarwirtschaft und der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) haben den Leitfaden Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung vorgestellt.

Um Wohnungsunternehmen, Wohneigentümergemeinschaften und Photovoltaik-Projektierer über die im Rahmen des Solarpakets der Bundesregierung im vergangenen Jahr neu geschaffene solare Betreiberkonzept zu informieren, haben der Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar) und der Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) den Leitfaden Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung erstellen lassen.

Denn 44 Prozent der Wohnungsunternehmen haben Pläne für den Bau von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von vermieteten Gebäuden weitere 38 Prozent haben oder grundsätzlich Interesse daran, Mieter mit selbst erzeugtem Solarstrom zu versorgen. So lautet das Ergebnis einer Umfrage des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar) und des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) unter mehr als 350 Mitgliedsunternehmen des GdW und dessen Regionalverbänden. Ferner würden auch 59 Prozent der Mieter:innen es begrüßen, sauberen und günstigen Solarstrom vom Dach des Wohngebäudes zu beziehen. Dies wiederum ergab eine repräsentative Yougov-Befragung im Auftrag des BSW-Solar unter 1.056 Mieter:innen.

Anders als auf Eigenheimen, Gewerbedächern und Freiflächen blieben Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern deutscher Mehrfamilienhäuser bislang eher eine Ausnahme. Daher konnten Mieter:innen bestenfalls mittels kleiner Balkonkraftwerke oder Mieterstrom-Modellen, die sich meist nur in größeren Mehrfamilienhäusern wirtschaftlich darstellen lassen, in sehr begrenztem Umfang von vor Ort erzeugtem preiswerten Solarstrom profitieren. Bei den befragten Wohnungsunternehmen, die bereits Solaranlagen installiert haben, sind im Durchschnitt erst 15 Prozent der Wohngebäude mit Photovoltaik-Dachanlagen ausgestattet. Von den insgesamt bis zu 75 Gigawatt an technischem Potenzial an Photovoltaik-Leistung auf vermieteten Wohngebäuden sind bislang nur ein Bruchteil erschlossen.

Der Leitfaden Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung von BSW-Solar und GdW ist kostenlos und unter diesem Link zu finden.

Quelle: BSW-Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH