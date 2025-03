Der Umsatz der SMA Gruppe ist im Jahr 2024 laut den vorläufigen Zahlen um 19,7 % auf 1.530 Millionen Euro gesunken. Das Konzernergebnis lag bei −117,7 Millionen Euro.

Die SMA Solar Technology AG hat vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt. Demnach reduzierte sich der Umsatz der SMA Gruppe im Vergleich zum Vorjahr um 19,7 Prozent auf 1.530,0 Millionen Euro (2023: 1.904,1 Millionen Euro). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte minus 16,0 Millionen Euro und lag damit deutlich unter dem Vorjahr (2023: 311,0 Millionen Euro). Dies entspricht einer EBITDA-Marge von −1,0 Prozent (2023: 16,3%). Gründe für diese Entwicklung waren laut Unternehmen unter anderem eine niedrigere Fixkostendegression durch den geringen Absatz in den Segmenten Home Solutions und Commercial & Industrial Solutions, Kostensteigerungen sowie Wertminderungen auf Vorräte und Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Restrukturierungs- und Transformationsprogramm.

Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Konzern sank von 269,5 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2023 auf −93,1 Millionen Euro (EBIT-Marge 2024: −6,1%; 2023: 14,2%). Die verkaufte Wechselrichter-Leistung im Gesamtjahr 2024 lag bei 19,5 GW (2023: 20,5 GW).

Umsatzrückgang der SMA-Segmente Home Solutions und C & I im Geschäftsjahr 2024

Aufgrund der niedrigeren Nachfragesituation bei gleichzeitig hohen Lagerbeständen auf Distributorenseite lag der Umsatz der Segmente Home Solutions mit 170,3 Millionen Euro (2023: 580,2 Millionen Euro) sowie Commercial & Industrial Solutions mit 183,8 Millionen Euro (2023: 478,9 Millionen Euro) deutlich unter dem Vorjahr.

Das Segment Large Scale & Project Solutions steigerte den Umsatz deutlich auf 1.175,8 Millionen Euro (2023: 845,0 Millionen Euro) und erzielte ein EBIT von 227,0 Millionen Euro (2023: 103,8 Millionen Euro). Gründe für die positive Ergebnisentwicklung waren das hohe Umsatzniveau bei gleichzeitiger Fixkostendegression, ein profitabler Produktmix sowie der Verkauf eines Batteriespeicherprojekts durch die SMA Altenso GmbH. Negativ wirkten sich Wertminderungen auf Vorräte (19,3 Millionen Euro) auf das EBIT aus.

Erwartungsgemäß lag der Auftragsbestand mit 1.355,6 Millionen Euro infolge der herausfordernden Situation in den Segmenten Home Solutions und Commercial & Industrial Solutions unter dem Vorjahreswert von 1.705,0 Millionen Euro. Davon entfielen 1.033,3 Millionen Euro auf das Produktgeschäft (31. Dezember 2023: 1.329,8 Millionen Euro).

Das Konzernergebnis reduzierte sich auf −117,7 Millionen Euro (2023: 225,7 Millionen Euro), und das Ergebnis je Aktie sank entsprechend auf −3,39 Euro (2023: 6,50 Euro). Die Nettoliquidität lag mit 84,2 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahr (31. Dezember 2023: 283,3 Millionen Euro).

Restrukturierungs- und Transformationsprogramm

Seit September 2024 arbeitet die SMA Gruppe an der signifikanten Reduzierung ihrer Kostenbasis sowie einer Vereinfachung der Unternehmensstruktur und -steuerung. In diesem Zusammenhang ist unter anderem beabsichtigt, im ersten Halbjahr 2025 die beiden Segmente Home Solutions und Commercial & Industrial Solutions zu einer neuen Division „Home & Business Solutions“ zusammenzulegen, die die bestehende Einheit „Large Scale & Project Solutions“ ergänzen soll. Zudem will das Unternehmen Zentralbereiche verschlanken. Darüber hinaus will sich SMA aus Ländern mit geringem Wachstumspotenzial zurückziehen. Ferner hat man in Deutschland Anfang Februar die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über ein Programm zum freiwilligen Ausscheiden von Mitarbeiter:innen abgeschlossen und im Anschluss mit der Umsetzung begonnen. Das Programm leitet Olaf Heyden, der seit dem 14. Februar 2025 Chief Transformation Officer (CTrO) ist und außerdem als Chief Operating Officer (COO) die Bereiche Operations, Human Resources und Digitalization übernommen hat.

Der Vorstand erwartet für die SMA Gruppe im laufenden Geschäftsjahr 2025 im Vergleich zu 2024 einen deutlichen Umsatzrückgang auf 1.500 bis 1.650 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 70 Millionen Euro bis 110 Millionen Euro.

Quelle: SMA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH