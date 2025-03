GLS Bank und Prokon unterstützen Kampagne „Klima° vor acht“

Die GLS Bank und die Energiegenossenschaft Prokon unterstützen unabhängigen Klimajournalismus. Sie fördern das Engagement von „Klima° vor acht“ als Hauptsponsoren.

Mit 50.000 Euro sponsert die sozial-ökologische GLS Bank die aktuelle Kampagne von „Klima° vor acht“. Die Kampagne setzt sich dafür ein, dass Klimaberichterstattung einen festen Platz im deutschen Fernsehen erhält – ähnlich wie es die Wirtschaftsnachrichten mit „Wirtschaft vor acht“ bereits seit Jahren haben. Denn während die Aktienmärkte täglich zur besten Sendezeit analysiert werden, fehlt ein vergleichbares Format für das wohl drängendste Thema unserer Zeit: Die Klimakrise.

Mit dem Sponsorengeld will der Verein einen Werbeplatz vor der ARD-Tagesschau kaufen und dafür einen Spot drehen. Der Werbespot soll helfen, dass der öffentlich-rechtliche Sender eine regelmäßige Sendung zur Klimakrise zur besten Sendezeit etabliert. „Die Folgen der Klimakrise stellen unser Wirtschaftsmodell längst in Frage. Trotzdem zeigt das Fernsehen uns Börsennachrichten ohne Zusammenhang zur Klimakrise. Lasst uns über Themen reden, die uns alle unmittelbar betreffen. Der Schutz unserer Lebensgrundlagen verdient einen Platz in der Primetime“, sagt GLS Vorstandssprecherin Aysel Osmanoglu.

„Klima° vor acht“ sammelt seit Dezember 2024 Geld

Das Team von „Klima° vor acht“ sammelt seit Dezember 2024 Geld von Unternehmen für eine professionelle Werbesendung. „Wir freuen uns sehr, dass die GLS Bank unsere Kampagne als Hauptsponsor unterstützt und in der Finanzbranche mit gutem Beispiel vorangeht. Wir kommen damit unserem Ziel sehr viel näher, für eine tägliche Klimasendung im TV zur besten Sendezeit zu werben“, sagt Friederike Mayer, Vorsitzende von Klima° vor acht e.V.

Neben der GLS Bank fördert die Energiegenossenschaft Prokon den Plan als weiterer Hauptsponsor. Weitere Unterstützer aus der Wirtschaft sind die Elektrizitätswerke Schönau, der Lebensmittelhersteller Oatly und der Dichtungshersteller Ohrmann aus dem Sauerland.

„Die Energiewende ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Nur wenn Wissen, Engagement und Mut zusammenkommen, können wir eine nachhaltige Zukunft gestalten“, sagt Henning von Stechow, Vorstandsvorsitzender der Prokon eG. „Mit unserer Unterstützung tragen wir dazu bei, dass mehr Menschen Zugang zu verständlichen und wissenschaftlich fundierten Informationen über den Klimawandel und seine Lösungen erhalten.“

Prokon versteht sich als treibende Kraft der Energiewende und sieht es als Verantwortung, nicht nur erneuerbare Energien auszubauen, sondern auch gesellschaftliches Bewusstsein für Klimaschutz zu fördern. Das Sponsoring steht im Einklang mit den genossenschaftlichen Werten von Transparenz, Verantwortung und Gemeinschaft.

