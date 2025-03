Neues Agri-PV-Doppelglas-Modul von Gridparity

Das neue Photovoltaik-Modul von Gridparity mit 320 Watt Leistung ist ein bifaziales Doppelglasmodul mit einer Transparenz von 45 % und soll in der Agri-PV zum Einsatz kommen.

Gridparity hat ein neues bifaziales Agri-PV-Doppelglas-Modul vorgestellt. Das Solarmodul soll leistungsstark, lichtdurchlässig und optimal für den Einsatz in der Landwirtschaft sein. Das neue Photovoltaik-Modul verfügt über 320 W Leistung. Es ist mit M10-Zellen ausgestattet. Zudem beträgt die Transparenz 45 %.

Das neue Agri-PV-Doppelglas-Modul hat Gridparity speziell für den landwirtschaftlichen Einsatz entwickelt und optimiert. Mit einer Transparenz von 45 % sorgt es für eine ideale Balance zwischen Stromerzeugung und Lichtdurchlässigkeit, sodass Pflanzen unter der Anlage optimal wachsen können. Denn 45 % Transparenz fördern das Pflanzenwachstum unter der Anlage und reduzieren Schattenwurf.

Die leistungsstarken bifazialen M10-Zellen mit insgesamt 320 W Leistung garantieren hohe Erträge, während die robuste Doppelglas-Bauweise für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und mechanische Belastungen sorgt. Die bifazialen Solarzellen können durch Lichtreflexionen zusätzlich den Ertrag steigern. Das neue Solarmodul fügt sich in die AgriPV-Systeme von Gridparity ein und soll Landwirten eine nachhaltige und wirtschaftlich attraktive Lösung für die Kombination von Landwirtschaft und Energieerzeugung bieten.

Zudem ist das neue AgriPV-Doppelglas-Modul flexibel einsetzbar. Es soll sich laut Hersteller für alle modernen AgriPV-Projekte eignen. Das reicht von Beeren- und Obstplantagen bis hin zu Sonderkulturen.

Girdparity stellt das neue Solarmodul erstmals auf der „Key – the energy transition Expo“ in Rimini vor, die noch bis zum 7. März andauert. Das Unternehmen ist auf dem Stand 451 in Halle B5 zu finden.

Quelle: Gridparity | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH