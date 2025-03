Remeha: Luft-Wasser-Wärmepumpe Effenca HT für größere Objekte

Von Remeha gibt es eine neue Luft-Wasser-Wärmepumpe für Gewerbe, Industrie und Mehrfamilienhäuser. Die Effenca HT arbeitet mit dem Kältemittel R290 und kann Vorlauftemperaturen von bis zu 80 °C erzeugen.

Der Heiztechnikanbieter Remeha, Teil der niederländischen BDR Thermea Gruppe, bringt die Luft-Wasser-Wärmepumpe Effenca HT auf den Markt, die für Gewerbe, Industrie und Mehrfamilienhäuser konzipiert ist. Sowohl im Neubau als auch in bestehenden Gebäuden kann die neue Wärmepumpe den kompletten Wärmebedarf sowie die hygienische Warmwasserbereitung als alleiniger Wärmeerzeuger gewährleisten. Auch die Kombination mit einem Spitzenlastkessel in einem Hybridsystem ist möglich. Bei großem Wärmebedarf kann man sie bis zur gewünschten Leistung in Kaskade mit bis zu acht Geräten schalten.

Die Effenca HT nutzt das klimaschonende Kältemittel R290. Mit einem Global Warming Potential (GWP) von unter 3 ist das auch als Propan bekannte natürliche Kältemittel eines der umweltfreundlichsten auf dem Markt. Mit Vorlauftemperaturen von bis zu 80 °C ist ein monovalenter Betrieb in weniger gut gedämmten Gebäuden inklusive Warmwasserbereitung möglich. Bestehende Heizkörper sind dann weiter nutzbar und grundlegende Umbaumaßnahmen auf Flächenheizungen nicht erforderlich.

Dank ihrer kompakten Bauweise soll die Effenca schnell montierbar sein. Ein Kälteschein ist nicht erforderlich. Ihr Gewicht soll gering sein und die statischen Anforderungen insbesondere bei Dachinstallationen somit erfüllen.

Die neue Wärmepumpe Effenca HT gibt es in den Leistungsstufen 20 und 30 kW. Remeha bietet die Wärmepumpe Effenca auch als MT-Version an. Sie steht in den Leistungsstufen 20, 26, 33 und 40 kW zur Verfügung und nutzt als Kältemittel R32. Alle Effenca-Wärmepumpen sollen einen leisen Betrieb gewährleisten. Der ErP-Schallleistungspegel beträgt 65 dB(A). Zudem sollen sie dank stufenloser Modulation effizient arbeiten.

Quelle: Remeha | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH