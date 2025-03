50 Jahre Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie

Im Oktober wird die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie 50 Jahre alt. Am 11. März will Deutschlands ältester Solarverein auf dem 40. Photovoltaik-Symposium im Kloster Banz das Jubiläumsjahr offiziell einläuten.

Am 17. Oktober 2025 ist es 50 Jahre her, dass die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) e.V. in München gegründet wurde. Heute zählt Deutschlands ältester Solarverein rund 3.500 individuelle Mitglieder und Mitgliedsunternehmen. „Wir verstärken unser Angebot, um mit umfangreichen Services und Informationen die bezahlbare und sichere Energiewende durch die massive Verbreitung der Sonnenenergie voranzutreiben“, sagt Torsten Lütten, Präsident der DGS. „Gerade angesichts des geopolitischen Umbruchs und der Einflussnahme von Kohle, Gas und Erdöl exportierenden Ländern ist es sonnenklar, dass die hundertprozentige Selbstversorgung Deutschlands mit erneuerbaren Energien bis spätestens 2035 wichtiger ist denn je.“

Als die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie vor bald 50 Jahren im Münchner Hofbräuhaus gegründet wurde, war die Strom- und Wärmeerzeugung durch Sonnenenergie für viele lediglich eine Spinnerei. Der 2023 verstorbene Adolf Goetzberger, Gründer des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) sowie der DGS, war aber schon Anfang der 1970er Jahre von dem Potenzial der Solarenergie überzeugt. Wie visionär dies war, zeigt die Tatsache, dass ein einziges Watt Photovoltaikleistung damals noch einige Hundert DM kostete und vornehmlich für den Einsatz im Weltall gedacht war. Heute sind zirka 4,9 Millionen Solarstromanlagen mit rund 100 Gigawatt Leistung in Deutschland installiert, kleine Steckersolar-Geräte gibt es mittlerweile in jedem Baumarkt.

Auslöser für die Vereinsgründung waren letztlich die erste Ölkrise 1973 und der Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ des US-amerikanischen Ökonomen Dennis Meadows im Auftrag des Club of Rome. „Wir haben uns immer als Verbraucherverband betrachtet und nicht als Industrieverband“, sagt DGS-Geschäftsführer Jörg Sutter. Und so standen die Volksbildung, aber auch die Verbreitung der Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen im Mittelpunkt der Aktivitäten. Seit 1989 ist die DGS gleichzeitig die deutsche Sektion der International Solar Energy Society (ISES).

DGS-Landesverbände bieten Beratungen, Webinare und Gutachten an

Die DGS fünf Landesverbände, die in eigener Initiative und Verantwortung den Vereinszweck in den Regionen fördern. Sie können unternehmerisch tätig sein und bieten unter anderem Weiterbildungen und Dienstleistungen wie Beratungen, Webinare und Gutachten an. Daran knüpft das Angebot von neun DGS-Solarschulen an, die praxisnahe Weiterbildungen mit DGS-Zertifikat bei erfolgreichem Abschluss anbieten.

Hinzu kommen zehn Fachausschüsse, in denen Expertinnen und Experten an aktuellen Fragen zu wissenschaftlichen und technischen Themen aus der Energiewirtschaft arbeiten. Ein Beispiel: In dem Fachausschuss Hochschule sind rund 160 Hochschullehrerinnen und -lehrer aktiv, die akademische Lehrveranstaltungen im Bereich Green Energy durchführen.

Ganz im Sinne eines Verbraucherverbandes will die DGS Bürgerinnen und Bürger bei ihrer privaten Energiewende zuhause unterstützen. Deshalb hat sie sich in den vergangenen Jahren beispielsweise für Kleinstphotovoltaikanlagen – auch als „Stecker-Solar“ oder „Balkon-Solar“ bezeichnet – engagiert, unter anderem durch die Mitarbeit in Normungsgremien und Öffentlichkeitsarbeit. Balkonsolaranlagen haben sich, auch Dank der Vorarbeit der DGS, als stark wachsendes Segment im Photovoltaik-Markt etabliert und erfreuen sich großer Beliebtheit.

Neben der Photovoltaik für die Stromversorgung ist auch die Bereitstellung von Wärme aus Sonnenenergie mit Solarthermie-Anlagen Thema der DGS. Auch hier bietet die DGS das Fachwissen ihrer Mitglieder, zu denen auch Planungsbüros gehören, an.

Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie: Veranstaltungen zum 50-Jahre-Jubiläum bis zum Herbst

Das Jahr 2025 steht ganz im Zeichen des 50-jährigen Jubiläums und so finden ab sofort zahlreiche Veranstaltungen statt. Der DGS-Bundesverband wird am 11. März 2025 auf dem 40. Photovoltaik-Symposium im Kloster Banz in Bad Staffelstein das Jubiläumsjahr mit dem Fachpublikum offiziell einläuten. Auf der Fachmesse Intersolar im Rahmen der The Smarter E vom 7. bis 9. Mai 2025 in München ist am Mittwoch, 7. Mai 2025, von 16 bis 18 Uhr ein Event für Firmenmitglieder der DGS geplant. Im Frühsommer geht es mit den nächsten Veranstaltungen weiter. Darüber hinaus finden in ganz Deutschland Veranstaltungen der DGS-Sektionen statt. Diese sind im Eventkalender auf der neuen Website zu finden.

Quelle: DGS | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH