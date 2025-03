Velto Renewables will EE-Projekte von Q Energy akquirieren

Die zur Investmentgruppe CDPQ zählende Velto Renewables will in Europa ein Portfolio an neuen Photovoltaik- und Windenergieanlagen erwerben. Im Fokus stehen Frankreich und Spanien.

Das Unternehmen Velto Renewables plant den Kauf einer Reihe von erneuerbaren Energien-Projekten von Q Energy Solutions SE. Ziel der Partnerschaft sei es, in den nächsten Jahren ein Portfolio großer, erneuerbarer Energieprojekte in Europa von Q Energy zu erwerben, so die Unternehmen in einer Mitteilung. In einem ersten Schritt habe Velto den Kauf eines Portfolios von Photovoltaik- und Windprojekten mit einer Gesamtkapazität von fast 130 Megawatt (MW) in Frankreich abgeschlossen. Darüber hinaus planen Velto und Q Energy in den kommenden Wochen ein weiteres Portfolio mit ca. 400 MW in Spanien und Portugal zu transferieren.

Das erste Portfolio besteht aus fünf Projekten in Frankreich, die derzeit von Q Energy gebaut werden. Dabei handele es sich um je zwei PV und Windprojekte sowie einen schwimmende Photovoltaikpark in Les Îlots Blandin. Die Anlage entstehe auf industriellen Wasserbecken. Es handelt sich dabei um ehemalige Kiesgruben in der Region Haute Marne.

Diese fünf Projekte sollen zwischen Frühjahr 2025 und Anfang 2026 schrittweise den kommerziellen Betrieb aufnehmen. Die Unternehmen erwarten, dass die Anlagen zusammen jährlich über 210.000 MWh produzieren werden.

Velto zählt zur Investmentgruppe CDPQ und will mit der Partnerschaft seine Kapazitäzten an erneuerbaren Energien verdreifachen.

Quelle: Q Energy | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH