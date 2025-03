Grammer Solar erneuert Zertifizierung für Solar-Luftkollektoren

Rezertifizierung nach Solar Keymark Standard: Grammer Solar hat die Qualitätsprüfung der Solarluftkollektormodelle erneuert.

Die Solarthermiegesellschaft Grammer Solar hat für ihre Produktportfolio an Solar-Luftkollektoren eine erneute Zertifizierung durchführen lassen. Wie das Unternehmen aus Amberg mitteilte, produziert sie seit 2014 SolarLuft-Kollektoren „made in Germany“, und zwar nach dem europäischen Solar Keymark Standard.

Um diesen Qualitätsstandard sicherzustellen, habe die Gesellschaft 2024 umfangreiche Tests am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE absolviert. Ziel war die Rezertifizierung aller Luftkollektormodelle.

Das Fraunhofer ISE habe dann die Produkte im Auftrag von DIN CERTCO und im Rahmen der turnusmäßigen Werksinspektion Ende Januar 2025 geprüft. Damit sei der Zertifizierungsprozess erfolgreich abgeschlossen.

Das Solar Keymark Zertifikat sei eine Voraussetzung für die staatliche BAFA/KfW Förderung in Deutschland und verschiedene Solarförderungen in anderen europäischen Ländern. In Deutschland wird die Investition in eine Luftkollektoranlage mit 25% bis zu maximal 60% gefördert.

