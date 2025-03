RWE liefert Offshore-Windstrom für Rechenzentren in London

RWE versorgt Rechenzentren in London künftig mit Windstrom aus dem Offshore-Park London Array in der Themsemündung. Partner des Langfrist-PPA bis 2035 ist das Unternehmen Telehouse.

Der Essener Energiekonzern RWE hat einen langfristigen Liefervertrag über Offshore-Windstrom mit dem Betreiber von Rechenzentren Telehouse International vereinbart. Bei dem grünen Power Purchase Agreement (PPA) gehe es um die Versorgung mit Strom aus dem britischen Offshore-Windpark London Array. Das teilte RWE mit. Die Abnehmerin nutze diesen ferner für den Telehouse-Campus in den Londoner Docklands, einem vernetzten Rechenzentrumsdrehkreuz.

Mit dem Offshore-Windstrom werde RWE bis Ende 2035 einen erheblichen Teil der erneuerbaren Energie für die Rechenzentren von Telehouse liefern. Zum Volumen äußerte sich der Versorger aber nicht.

Olaf Lubenow, Head of Commodity Solutions UK, North & South Europe, von

RWE Supply & Trading, sagt: „Dieser Stromabnahmevertrag sichert Telehouse und seinen Kunden einen zuverlässigen Zugang zu sauberem, erneuerbarem Strom und eine stabile Versorgung.“

Mushtaq Choudhary, Head of Procurement bei Telehouse Europe, sagt: „Telehouse ist bestrebt, seine Energieeffizienz zu verbessern, umweltfreundliche Beschaffung zu fördern und unseren eigenen CO 2 -Fußabdruck als auch den unserer Kunden zu reduzieren. Dank dieses PPA mit RWE wird der Strom, den wir für unseren Campus in den Londoner Docklands einkaufen, aus erneuerbaren Energiequellen stammen.“

Der Offshore Windpark London Array liegt in der Themse-Mündung vor der Küste Südostenglands. Er werde dabei von RWE betrieben. Desweiteren befinde er sich im Besitz eines Konsortiums von vier Partnern. Dabei handelt es sich um RWE, Caisse de dépôt et placement du Québec, Greencoat UK Wind PLC und Masdar Energy UK Limited. Er verfügt über 175 Windturbinen und eine installierte Leistung von 630 Megawatt.

