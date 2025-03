Sax Power verdoppelt Produktionskapazitäten in Erbach

Foto: Sax Power Reihe von Heimspeichern des deutschen Produzenten Sax Power.

Sax Power will seine Kapazitäten für Heimspeicher am Produktionsstandort Erbach bei Ulm verdoppeln. In der neuen Montagehalle soll die Fertigung des neuen Batteriespeichers Home Plus Platz finden.

Sax Power, Hersteller von Batteriespeichern aus Baden-Württemberg, expandiert und verdoppelt seine Produktionskapazitäten am Standort Erbach bei Ulm. Wie das Unternehmen mitteilte, wird es in diesem Zusammenhang eine zweite Montagehalle in Erbach einweihen. In der neuen Halle werde der neue Sax Speicher „Home Plus“ mit 7,7 Kilowattstunden (kWh) Kapazität montiert. Die neue Montagehalle in Erbach bietet eine Nettoarbeitsfläche von knapp 1.000 Quadratmetern. Die Sax Speicher aus Erbach seien begehrt. Denn Sax Power habe die weltweit ersten Heimspeicher entwickelt, die direkt 230 Volt Wechselstrom liefern. Die intelligente Multi-Level-Technologie wandelt die Gleichspannung der Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen im Speicher direkt in Wechselspannung um. So entfalle die aufwendige Installation eines Hybrid-Wechselrichters, der bei allen bisherigen Heimspeichern zwischen Batterie und Hausstromnetz notwendig sei. Zur Einweihung Anfang April plane Sax Power ein exklusives Rahmenprogramm. Geladen seien Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Presse und Kunden. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern stehe die Verlosung eines Sax Heimspeicher an, während das Unternehmen ferner seine Produkte vor Ort zu attraktiven Aktionspreisen anbiete. Neben dem Rahmenprogramm könnten die Besucher außerdem an Werksführungen teilnehmen. Quelle: Sax Power | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH