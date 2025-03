Solar versorgte Ladesäulen erzielen höhere THG-Quotenerlöse

Betreiber von Ladestationen können mit PV-Ladestrom ihre Erlöse aus der Vermarktung von Treibhausgasquoten erhöhen. Voraussetzung ist eine exakte Erfassung und ein offizieller Messstellenbetrieb.

Betreiber von Ladesäulen können mit solarem Ladestrom ihre THG-Quotenerlöse erhöhen. Darauf weist das Software-Unternehmen Solarize Energy zusammen mit Partnern hin. Notwendig seien eine innovative Messtechnik und präzise Energiebilanzierung, um die exakte Trennung von PV- und Netzstrom der Ladepunkte zu gewährleisten. Dies sei bisher allerdings eine für viele Betreiber schwer zu bewältigende Herausforderung.

Grundsätzlich ist die Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) ein zentrales Instrument zur Reduktion von CO₂-Emissionen im Verkehrssektor. Sie ermögliche auch Betreibern öffentlicher Ladeinfrastruktur, die eingesparten Emissionen an quotenverpflichtete Unternehmen zu verkaufen und so Zusatzerlöse zu generieren. Besonders lukrativ werde dies, wenn der Ladestrom aus lokalen erneuerbaren Energien wie z. B. PV-Anlagen stamme. Denn hierfür liege das zusätzliche Erlöspotenzial für das Jahr 2025 bei einem Faktor von rund 2,25 im Vergleich zu konventionellem Netzstrom.

Wenn Betreiber also bspw. für normalen Ladestrom 3,00 ct/kWh an THG-Quote erlösen würden, wären es für den gemessenen PV-Anteil 6,75 ct/kWh. Der Faktor ergebe sich aus den jährlichen Veröffentlichungen des Umweltbundesamts zu den Werten der durchschnittlichen Treibhausgasemissionen pro Energieeinheit des gesamten Stroms in Deutschland und im Vergleich hierzu für die jeweiligen erneuerbaren Energien.

Ladepark in Auggen als Referenzprojekt

Der Bidirex-Ladepark in Auggen diene als Referenzprojekt für die PV-Stromversorgung eines Ladeparks. Mit 429,2 kWp Solarleistung aus 1.160 Solarwatt Glas-Glas-Modulen, die auf Carports über 84 Stellplätzen installiert wurden, erzeugt die Anlage grünen Strom für die Ladestationen. Ein Batteriespeicher mit 364 kWh Kapazität sorge für die Zwischenspeicherung überschüssiger Energie. Der Ladepark verfügt über 10 Ladepunkte, darunter 8 Schnellladepunkte mit 150 kW Leistung sowie zwei Standard-Ladepunkte mit 22 kW. Zwei weitere AC-Ladepunkte werden in Kürze hinzukommen.

„Die THG-Quote leistet einen attraktiven Beitrag zur Wirtschaftlichkeit öffentlicher Ladeinfrastruktur“, sagt Ali Yarayan, Geschäftsführer von Bidirex und Betreiber des Ladeparks Auggen. „Mit unserer Lösung erfüllen wir die komplexen Anforderungen, den PV-Anteil im Ladestrom präzise nachzuweisen und profitieren so von der erhöhten Quote.“

Exakte Energiebilanzierung

Das Besondere an der umgesetzten Lösung ist die intelligente Verknüpfung von Energieerzeugung, -messung und -bilanzierung. Die Solarize-Bilanzierungstechnologie priorisiere dabei die Ladeinfrastruktur als Stromabnehmer und liefert rechtssichere Nachweise über die Stromherkunft.

„Unsere Softwarelösung reduziert die Komplexität und Risiken durch eine belastbare Ausbilanzierung erheblich, was eine enorme Arbeitserleichterung im Betrieb bedeutet“, sagt Frederik Pfisterer, Geschäftsführer und Gründer von Solarize. „Mit unserem virtuellen Zähler können wir den Ladestrom exakt von anderen Verbrauchern abgrenzen und so die Grundlage für den optimierten THG-Quotenhandel schaffen.“

Als zertifizierter Messstellenbetreiber liefere Wattline verbrauchsgenaue Zählerdaten an Solarize. Denn: Geeichte Zähler und ein offizieller Messstellenbetrieb nach Messstellenbetriebsgesetz seien die Voraussetzung für die Anerkennung durch das Umweltbundesamt. Die registrierende Leistungsmessung (RLM) erfasse in 15-Minuten-Intervallen die fließenden Strommengen und überprüfe deren Herkunft. Emovy als spezialisierter THG-Quoten-Händler übernehme ferner die Bilanzierungsdaten aus dem Solarize-System für die Beantragung der THG-Quoten.

Das Projekt zeige, dass der Betrieb von Ladeinfrastruktur ein attraktives Geschäftsfeld für Unternehmen und Versorger, aber auch Kommunen darstellen kann. „Unser gemeinsames Projekt ermöglicht den THG-Quotenhandel explizit für PV-Strom – eine Herausforderung, die bisher viele Betreiber vor große Schwierigkeiten gestellt hat“, sagt Ali Yarayan. „Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit von Elektromobilität.“

Quelle: Solarize | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH