Consolar startet Vertrieb für Solink-PVT-Kollektoren für Fassaden

Mit PVT-Kollektoren lässt sich auch an Fassaden neben Strom Wärme zum Betrieb einer Wärmepumpe gewinnen. Consolar geht mit einem solchen System an den Markt.

Das Solarunternehmen Consolar weitet das Geschäft mit Solink-PVT-Kollektoren auf Fassaden aus. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es dafür ein Montagesystem entwickelt und startet den Vertrieb ab April. Das System enthalte vertikale Schienen und Abstandshalter, die einen passenden Hinterlüftungsabstand der Kollektoren garantierten. Laut Andreas Siegemund, Geschäftsführer von Consolar, sei die Anwendung geeignet für“ dicht bebaute Innenstadtlagen, wo oft der Platz zum Aufstellen von externen Geräten oder zum Bohren einer Erdsonde fehlt und Störgeräusche möglichst zu vermeiden sind“. Wo die Dachflächen für den Wärmeertrag nicht ausreichten, seien Fassadenbefestigungen eine zukunftsweisende Lösung.

Das Unternehmen teilte ferner mit, dass sie die Produktion der PVT-Kollektoren im Dezember 2024 gemeinsam mit dem Unternehmen AKG in Hofgeismar aufgenommen habe. „Unsere Partnerschaft mit AKG ermöglicht eine industrielle Skalierung von Solink“, so Siegemund.

In der ersten Fertigungsstufe würden in Hofgeismar bis zu 65.000 der in drei Kontinenten patentierten Solink PVT-Wärmepumpenkollektoren gefertigt. PV-Module und Luft-Sole-Wärmetauscher werden in einem halbautomatischen Fertigungsprozess mittels spezieller Klebetechnik zu einer funktionalen Einheit verbunden. „AKG verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Thermomanagement und Klebetechnik. Dadurch konnten wir den Fertigungsprozess gemeinsam weiter optimieren. Auch bei der erwarteten starken Stückzahlsteigerung können wir so weiterhin ein sehr hohes Qualitätsniveau sicherstellen“, so Siegemund. „Für die Zukunft planen wir den Aufbau weiterer Fertigungslinien und optimieren den Prozess stetig. Auch eine Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung des Solink ist grundsätzlich denkbar“, ergänzt Kariem Jaber, Vice President Vertrieb & Projektierung bei AKG.

Die PVT-Technologie bei Solink kombiniere Photovoltaik mit Solarthermie und nutze zudem die Umgebungsluft für den Betrieb einer Wärmepumpe. Die Kollektoren gewinnen auf der Oberseite Solarstrom und auf der Unterseite Wärme sowohl von der Sonne als auch aus der Umgebungsluft. Die neue Kollektor-Generation könne ferner dank des patentierten Aufbaus des Wärmetauschers und seiner sehr großen Fläche als alleinige Wärmequelle dienen, d. h. ohne den Einsatz von Erdsonden oder sonstigen mit Erdarbeiten verbundenen Quellen. Die Kollektoren ließen sich mit Wärmepumpen verschiedener Hersteller kombinieren.

Quelle: Consolar | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

