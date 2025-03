SMA erweitert Portfolio an Batterie-Wechselrichtern

Foto: SMA Der neue Batterie-Wechselrichter Sunny Central Storage UP-S wird in der EMV-Testhalle bei SMA in Niestetal auf elektromagnetische Verträglichkeit geprüft.

SMA bietet nach der Markteinführung in Australien seinen neuen Batterie-Wechselrichter Sonny Central Storage UP-S auch in Europa an. Er wirbt mit hoher Umwandlungseffizienz.

Die SMA Technologie AG ergänzt das Angebot an Batterie-Wechselrichtern. Wie das Unternehmen aus Niestetal mitteilte, handelt es sich um den neuen Batterie-Wechselrichter Sunny Central Storage UP-S. Nach der Markteinführung in Australien sei der neueste SMA Batterie-Wechselrichter nun auch in Europa und den USA erhältlich. Die Technologie des Sunny Central Storage UP-S markiere einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung der Batterie-Wechselrichter. Durch den Einsatz von Halbleitern mit Siliziumkarbid entstünden bei der Energiewandlung nur geringe Verluste. Projektentwickler und Kraftwerksbetreiber profitierten von einer höheren Rentabilität ihrer Projekte, während zugleich die Infrastruktur- und Wartungskosten sänken. Er biete eine Leistung von bis zu 4.600 kVA. Ausgerüstet mit SMA Grid-Forming Technologie sei der Sunny Central Storage UP-S ferner für die Anforderungen an zukünftige Energienetze gerüstet. Unsere Speicherlösungen verbessern die Systemleistung und helfen, das Netz zu stabilisieren. Sie spielen eine Schlüsselrolle für resiliente nachhaltige Energieversorgung“, sagt Joshua Birmingham, Leiter Sales & Markets – Large-Scale bei SMA.“ Seit seiner Markteinführung in Australien stößt der Sunny Central Storage 4600 UP-S bei unseren Kunden auf großes Interesse. Wir freuen uns, den Batterie-Wechselrichter nun auch in Europa und den USA auf den Markt zu bringen. Durch die Kombination fortschrittlicher netzbildender Funktionen mit hoher Effizienz helfen wir unseren Kunden, wettbewerbsfähig zu bleiben und die Energiewende zu beschleunigen.“ Quelle: SMA | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH