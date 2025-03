Stiebel Eltron präsentiert neue Wärmepumpen-Generation wpnext

Der Wärmepumpenhersteller Stiebel Eltron hat eine Reihe von Neuheiten entwickelt, die auf dem Kältemittel Propan basieren. Auch die Nutzung von dynamischen Stromtarifen bietet das Unternehmen an.

Der Wärmepumpenhersteller Stiebel Eltron hat anlässlich der ISH seine neue Produktgeneration wpnext präsentiert. Neu ist zum Beispiel die Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A, die es in der Plus-Serie mit 7, 10 und 13 Kilowatt Leistung und in einer Trend-Serie mit 10 und 13 Kilowatt Leistung gibt. Die COP-Werte der drei Leistungsgrößen der Plus-Serie liegen bei A-7/W35 bei 5,1, 5,0 und 4,9 – und bei A-7/W55 bei allen drei Geräten immer noch bei 4,0. Zudem soll die Wärmepumpe über niedrige Schallemissionen verfügen und 75 °C Vorlauftemperatur schaffen.

Als einer der ersten namenhaften Hersteller bringt Stiebel Eltron mit der neuen wpnext-Serie eine innenaufgestellte Erdreich-Wärmepumpe auf den Markt, die das natürliche Kältemittel R290 nutzt. Zudem hat diese keine speziellen Anforderungen an den Aufstellraum. Die Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I Plus ist invertergeregelt und soll durch die Anpassung an den jeweils aktuellen Wärmebedarf des Gebäudes im Neubau oder im Bestandsgebäude eine hohe Effizienz erreichen.

Das Integralgerät LWZ Premium ist eine Heizungs-Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Propan für die Innenaufstellung. Alle wichtigen haustechnischen Funktionen sind auf nur gut einem Quadratmeter Aufstellfläche kombiniert. 26 Jahre, nachdem das Unternehmen das erste Gerät dieser Art auf den Markt gebracht hat, soll die neue Geräteversion nun mit einem erweitertem Funktionsumfang, einem neuem Design und dem klimafreundlichen Kältemittel R290 punkten. Die erste echte Luft-Wasser-Heizungswärmepumpe mit Propan für die Innenaufstellung ist laut Stiebel Eltron eine Weltneuheit.

Stiebel Eltron reagiert mit wpnext-Programm auf Marktanforderungen

Universelle Einsetzbarkeit bei geringer Aufstellfläche und geringem Gewicht soll das neue Wärmepumpen-Innenmodul HSBX der wpnext-Geräte-Generation von Stiebel Eltron aus zeichnen. „Damit reagieren wir auf die klare Anforderung aus dem Markt, einen kleineren, leichteren und damit besser händelbaren Speicher anzubieten“, sagt Burkhard Max, Geschäftsführer der Stiebel Eltron Deutschland Vertriebsgesellschaft. Die 200er-Variante des HSBX ist im Vergleich zum Vorgänger fast 100 Kilogramm und damit 40 Prozent leichter geworden, die 300er Variante hat sogar mehr als 100 Kilogramm und damit rund 45 Prozent an Gewicht abgespeckt.

Seit Januar 2025 sind Stromversorger in Deutschland verpflichtet, dynamische Stromtarife anzubieten. „Wärmepumpen sind perfekt dafür geeignet, von den einen Tag vorher angekündigten Strompreisen zu profitieren“, sagt Max. „Denn ihr Betrieb kann ohne Komforteinbußen auf die variablen Strompreise optimiert werden.“ Voraussetzung ist, dass der Nutzer einen dynamischen Strompreistarifvertrag eines Anbieters nutzt, der auf den Day-Ahead-Strompreisen basiert. Zudem ist das Internet Service Gateway Connect von Stiebel Eltron notwendig, das die Wärmepumpe mit dem Heimnetzwerk verbindet. Die Software-Erweiterung EM SmartPrice wird per Update automatisch aufgespielt.

