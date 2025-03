Neu: KI-gestützte PV-Stromspeicher von Zendure

Die Modelle Solarflow 800 Pro und Solarflow 2400 AC sind KI-gestützte PV-Stromspeicher von Zendure, die Energieflüsse optimieren und die Nutzung erneuerbarer Energien maximieren sollen.

Zendure bringt zwei neue KI-gestützte PV-Stromspeicher auf den Markt: Der Solarflow 800 Pro ist für Balkonkraftwerke konzipiert, während sich Solarflow 2400 AC als AC-gekoppelte, leichte Energiespeicherlösung an Haushalte mit Dach-Photovoltaikanlagen richtet. Die beiden PV-Speicher verfügen über ein intelligentes Home Energy Management System, das mithilfe von KI-Technologie Energieflüsse optimieren, die Nutzung erneuerbarer Energien maximieren und Kosten senken soll.

Mit Solarflow 800 Pro erhalten Besitzer:innen von Balkonkraftwerken einen Stromspeicher, der Mikrowechselrichter, Hub-Controller und Batterie in einem kompakten System vereint. Die integrierte Batterie hat eine Speicherkapazität von 1.920 Wh und lässt sich durch bis zu fünf Zusatzbatterien auf maximal 11,52 kWh erweitern. Den neuen Balkonspeicher kann man mit bis zu vier Photovoltaik-Modulen mit jeweils 500 Watt Leistung betreiben. Er enthält vier 660-W-MPPT für eine maximale Solareinspeisung von 2.640 W. Damit kann jährlich ein Stromertrag von über 2.300 kWh erzielt werden. Erlaubt sind in Deutschland bei Steckersolaranlagen maximal 2.000 Watt Leistung, von denen man maximal 800 Watt in das Netz einspeisen darf.

Dank eines PV-Niederspannungs-Starts bei 14 V soll der Solarflow 800 Pro auch bei schlechten Lichtverhältnissen Solarstrom bereitstellen. Die Galliumnitrid-Technologie soll eine Ladeeffizienz von 96 Prozent erreichen. Das integrierte 48-V-Batteriemanagementsystem soll Energieverluste im Vergleich zu herkömmlichen 16-V-Systemen reduzieren. Es soll für eine gleichmäßige Entladung der Batterien sorgen und Leistungsengpässe verhindern, die die Energieeffizienz beeinträchtigen könnten. Mit netzunabhängigen Betriebsmodi, die bis zu 1.000 Watt kann man essenzielle Gerätschaften wie Kühlschränke auch bei Stromausfällen weiter betreiben werden.

Speicherlösung für Dach-Photovoltaikanlagen

Solarflow 2400 AC ist eine Plug-and-Play Energiespeicherlösung für Haushalte mit Dach-Photovoltaikanlagen. Sie richtet sich insbesondere an PV-Besitzer:innen, die bislang kein Speichersystem besitzen oder ihre Stromkosten durch dynamische Stromtarife senken möchten. Solarflow 2400 AC basiert auf einer AC-gekoppelten Architektur und lässt sich mit einem 2.000-W-Mikrowechselrichter und einem Hub-Controller kombinieren. Die Installation soll einfach sein, ohne dass Änderungen an der bestehenden Verkabelung erforderlich sind.

Die Energiespeicherlösung enthält eine AB3000X-Batterie mit einer Speicherkapazität von 2,88 kWh. Dank des modularen Designs kann das System flexibel an den wachsenden Energiebedarf angepasst und mit bis zu fünf zusätzlichen AB3000X-Batterien erweitert werden. Die maximale Kapazität beträgt 17,28 kWh. Die bidirektionale AC-Leistung von 800 W lässt sich auf 2.400 W aufstocken. Siliziumkarbid-Halbleitertechnologie der dritten Generation soll einen Gesamtwirkungsgrad von bis zu 96,5 Prozent ermöglichen. In den netzunabhängigen Modi liefert Solarflow 2400 AC eine Leistung von 2.400 W für die autarke Energieversorgung.

KI-gestützte PV-Stromspeicher basieren auf ZENKI-Technologiemodul

ZENKI ist das zentrale KI-Technologiemodul, das das Home Energy Management System (HEMS) antreibt. Sowohl Solarflow 800 Pro als auch Solarflow 2400 AC sind mit dem ZENKI Home Energy Management System ausgestattet. Das HEMS optimiert Energieflüsse, indem es aus Nutzungsdaten lernt und Faktoren wie Wettervorhersagen, Batteriekapazität und dynamische Tarife von über 700 europäischen Anbietern analysiert, um einen individuellen Energieplan zu erstellen. Durch intelligente Lastverschiebung und Echtzeitanpassungen kann ZENKI die Abhängigkeit vom Stromnetz reduzieren und bis zu 42 Prozent der Energiekosten einsparen. Die Leistungsanpassungen erfolgen innerhalb von drei Sekunden und ab einer Leistung von 30 W für Solarflow 800 Pro beziehungsweise 50 W für Solarflow 2400 AC in 1-W-Schritten. Nutzer:innen haben zudem Zugriff auf ein intuitives Dashboard, das Visualisierungen, Automatisierungsfunktionen und granulare Steuerungsoptionen bietet und so das Energiemanagement vereinfachen soll.

Quelle: Zendure | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH