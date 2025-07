Photovoltaik-Planungssoftware Solar Monkey: Neues KI-Tool verbessert schlechte Luftbilder

Um niedrig aufgelöste Luftbilder innerhalb von Sekunden in klare, brauchbare Bilder umzuwandeln, setzt Solar Monkey auf KI. So soll die Photovoltaik-Anlagenplanung einfacher werden.

Das niederländische Unternehmen Solar Monkey hat seine gleichnamige Photovoltaik-Planungssoftware um den AI Aerial Optimiser erweitert. Dabei handelt es sich um eine KI-gestützte Lösung, die minderwertige Luftbilder in detaillierte Darstellungen für die Solarplanung umwandelt. Diese verbesserten Bilder sollen eine genaue Fernauslegung für alle Standorte ermöglichen.

Laut Solar Monkey bietet eine Photovoltaik-Planungssoftware, die für die Fernauslegung Luftbilder nutzt, große Vorteile. Sie ermöglicht es Installateuren, innerhalb von 90 Sekunden einen genauen Entwurf für jeden Standort zu erstellen. Dies ist eine enorme Zeitersparnis im Vergleich zur vollständigen Modellierung eines Hauses. Die Installateure können vorbereitet zu einer Besprechung kommen oder sogar einen kompletten Fernverkauf durchführen. Doch oft sind die Luftbilder nicht von ausreichender Qualität, um diese Methode zu ermöglichen. Ungefähr die Hälfte Deutschlands, vor allem in ländlichen und abgelegenen Gebieten, verfügt über Satellitenbilder von schlechter Qualität. Mit dem AI Aerial Optimiser von Solar Monkey gehört dieses Problem nun der Vergangenheit an. „Jahrelang war die schlechte Qualität von Luftbildern das größte Hindernis bei der Planung von PV-Anlagen. Mit KI-gesteuerten Luftbildern ist das kein Problem mehr”, sagt Rohi Perlsteyn, Senior Research Engineer bei Solar Monkey.

AI Aerial Optimiser in Photovoltaik-Planungssoftware Solar Monkey erster seiner Art

Der neu eingeführte AI Aerial Optimiser von Solar Monkey geht die Herausforderung durch seine Algorithmen direkt an. Wenn Planer:innen auf schlechtes Bildmaterial stoßen, können sie jetzt auf eine Schaltfläche klicken, die niedrig aufgelöste Luftbilder innerhalb von Sekunden in klare, brauchbare Bilder umwandelt. Das System erzeugt auf intelligente Weise ein scharfes Luftbild, auf dem die Dachränder und -begrenzungen klar zu erkennen sind. Das Besondere an dieser Lösung ist laut Anbieter, dass sie die erste ihrer Art ist und in der Regel schon beim ersten Versuch brauchbare Bilder liefert. Die Technologie hat das Unternehmen speziell für Solardesignanwendungen optimiert. Zudem soll sie wichtige Details wie Dachstrukturen, Hindernisse und Ausrichtungen nur klarer darstellen, statt sie künstlich zu erzeugen.

Dieses neue Bild ist laut Solar Monkey eine Kombination aus 3D-Daten mit genauer Bemaßung, Höhendaten und einem bekannten Bild niedriger Qualität. Durch diese Kombination will das Unternehmen sicherstellen, dass die Abmessungen sehr genau sind und man ein Bild erzeugt, das den Dachumriss genau wiedergibt und eine genaue Ertragsberechnung ermöglicht. Das Unternehmen geht davon aus, dass der AI Aerial Optimiser Installateur:innen Chancen in bisher unterversorgten Regionen bietet. Gleichzeitig sinken die Betriebskosten senkt, weil weniger Vor-Ort-Besuche nötig sind.

Über digitale Tools in der Photovoltaik-Branche hat Lisa Giesbrecht, Head of Marketing bei Solartraders, einen Beitrag für den Solarserver verfasst.

Quelle: Solar Monkey | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH