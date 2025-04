Meyer Burger liefert Photovoltaik-Module nach Italien

Italien fördert in der EU hergestellte Solarmodule durch ein gezieltes Förderprogramm. Daher kauft das Unternehmen OGT Solar nun die in Deutschland hergestellten PV-Module von Meyer Burger.

Meyer Burger Technology AG und OGT Solar haben eine Liefervereinbarung für Photovoltaik-Module unterzeichnet. Die PV-Module hat Meyer Burger im Werk in Freiberg gefertigt und sie sind für den Markt in Italien bestimmt. „Der italienische Solarmarkt bietet derzeit eine einzigartige Chance für Hersteller, die noch in Europa produzierte Produkte verfügbar haben“, sagt Sven Stoffers, Vertriebsleiter bei Meyer Burger. „Gezielte Förderprogramme treiben die Nachfrage nach in der EU produzierten Modulen an, schaffen faireren Wettbewerb und geben der heimischen Solarindustrie neuen Auftrieb.“

OGT ist seit 1946 ein Hersteller von Maschinen für die Glasproduktion. Dabei beschäftigt sich das globale Unternehmen hauptsächlich mit der Konzeption, Forschung, Entwicklung, Produktion und Integration von Maschinen und Dienstleistungen auf Basis modernster Technologien. Ferner vertreibt die Geschäftsdivision OGT Solar Solarprodukte wie Solarmodule, Wechselrichter und Speichersysteme. Dabei verkauft das Unternehmen seine Produkte in ganz Italien und weltweit.

„OGT Solar ist stets auf der Suche nach erstklassigen PV-Modulen auf Basis innovativer Technologien, und Meyer Burger ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Heterojunction mit tiefgehendem technologischen Know-how“, sagt Pierluigi Terzuolo, Geschäftsführer von OGT. „Wir haben uns für Heterojunction-Module von Meyer Burger entschieden, da sie höchste Qualität bieten und vollständige Kundenzufriedenheit gewährleisten – mit der Garantie, dass sie zu 100 Prozent in der EU gefertigt sind.“

Photovoltaik-Module von Meyer Burger bekommen in Italien höchste Förderstufe

Die Photovoltaik-Module von Meyer Burger sind laut Unternehmen die einzigen auf dem Markt, die unter die Kategorie C fallen. Diese Kategorie ist die höchste Förderstufe einer neuen Regelung, die in Italien starke Anreize für Solarprojekte mit in Europa hergestellten PV-Modulen bietet. Diese Regelung ist Teil des Transizione-5.0-Programms, mit dem die italienische Regierung Unternehmen bei ihrer digitalen und energetischen Transformation unterstützt.

Um sich für die höchste Förderkategorie C zu qualifizieren, haben Solarmodule folgende Kriterien zu erfüllen. Sie müssen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union gefertigt sein. Ferner müssen sie aus bifazialen Solarzellen bestehen, die Hersteller ebenfalls in der EU produzieren. Ferner müssen sie einen Zellwirkungsgrad von mindestens 24 Prozent erreichen.

Meyer Burger steckt in finanziellen Schwierigkeiten und hat die Fertigung von PV-Modulen in Freiberg beendet. Die Solarzellenfertigung in Bitterfeld-Wolfen soll bestehen bleiben.

