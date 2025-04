Intersolar Europe 2025: Valentin Software zeigt neue Programmversionen

Der Softwarehersteller Valentin Software zeigt auf der Intersolar in München die neuesten Programmversionen der Photovoltaik-Planungssoftware PV*Sol premium und der Wärmepumpen-Software GeoT*Sol

Auch 2025 stellt Valentin Software seine Planungssoftware für Photovoltaik-, Solarthermie- und Wärmepumpenanlagen auf der Intersolar Europe in München vor. Die aktuelle Version der Photovoltaik-Planungssoftware PV*Sol premium berücksichtigt die jüngste Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (Solarspitzen-Gesetz), das die Nichtvergütung von Strom bei negativen Börsenstrompreisen regelt. PV*Sol berechnet, wie viele Ertragsstunden einer Anlage von dieser Regelung betroffen sind, ermittelt den Kompensations-Zeitraum nach §51a EnWG und integriert diesen in die Wirtschaftlichkeitsanalyse. Wendet man das neue Gesetz rückwirkend für das Jahr 2024 an, wären rund 18 % des Ertrags betroffen.

Auch die Wärmepumpen-Software GeoT*Sol hat das Unternehmen weiterentwickelt. Das neue Feature zur Dimensionierung von Luft-, Wasser- und Erdwärmepumpen soll die Auswahl des passenden Systems einfacher machen. Ein übersichtliches Diagramm zeigt die Gebäude- und Wärmepumpen-Kennlinie, den Bivalenzpunkt sowie Zusatzheizsysteme wie Kessel oder Heizstab. So können Nutzer:innen auf einen Blick erkennen, bis zu welcher Außentemperatur die Wärmepumpe das Gebäude allein beheizen kann und ab wann Zusatzheizer sie unterstützen oder vollständig ablösen.

Am Messestand A4.331 finden während der Intersolar vom 7. bis 9. Mai 2025 regelmäßig Live-Planungen mit PV*Sol premium statt und das Expertenteam von Valentin Software steht an allen Messetagen für Produktberatungen zur Verfügung. Mit dabei sind in diesem Jahr die internationalen Vertriebspartner Solsta SAS (Kolumbien), Switch2Solar (Niederlande, Belgien, Luxemburg) und Zolw AS (Norwegen). Zudem bietet das Unternehmen Messebesuchern einen Messerabatt auf die gewerblichen Mietlizenzen von PV*Sol, T*Sol und GeoT*Sol an.

