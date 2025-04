Neues Photovoltaik-Planungstool von Schletter

Das neue Photovoltaik-Planungstool Schletter Creator soll in Punkto Schnelligkeit und Anwenderfreundlichkeit Vorteile gegenüber dem Vorgänger-Tool Calculator bieten.

Der Solarmontage-Hersteller Schletter Group hat sein Planungstool erneuert. Der browser-basierte Schletter Creator soll ein besonders schnelles Photovoltaik-Planungstool sein. Das von Grund auf neu konzipierte Tool ist ab sofort in Europa erhältlich. „Der Schletter Creator ist für unsere Anwender ein echter Quantensprung und bringt uns in Punkto Schnelligkeit und Anwenderfreundlichkeit auf einen Schlag in die erste Liga“, sagt Schletter-CEO Florian Roos.

Das Browser-basierte Tool ist bereits bei einigen Großkunden im Testeinsatz und ab März 2025 führt Schletter es in Europa breit in den Markt ein. Im weiteren Verlauf des Jahres will das Unternehmen es auf die Märkte in Nordamerika, Mittlerer Osten und Afrika sowie Südostasien erweitern.

3D-Planung in Google Maps

Mit der Anwendung lassen sich PV-Anlagen auf jeder beliebigen Dachform und -eindeckung planen. Die Auslegung der Dachsysteme erfolgt dabei direkt in Google Maps durch Markierung der Dachfläche. Nach Eingabe der Dachneigung und Gebäudehöhe errechnet das System die exakte Größe der zu belegenden Dachfläche und schlägt je nach gewünschter Ausrichtung die optimale Belegung vor. Während viele Auslegungsprogramme auf dem Markt laut Schletter von einer voreingestellte Standardhöhe von 10 Metern ausgehen, verlangt das Schletter-Tool die Eingabe der tatsächlichen Gebäudehöhe. „In der Praxis kommt es häufig zu Planungsfehlern, weil die tatsächliche Gebäudehöhe schlichtweg vergessen wird, und dann nicht mit den richtigen Lasten gerechnet wird“, sagt Cedrik Zapfe, CTO der Schletter Group. „Das ist mit dem Schletter Creator ausgeschlossen.“

Durch die Programmierung nach den neuesten Standards soll das Tool äußerst flüssig und schnell arbeiten. Professionelle Anwender:innen planen und belegen ein Standard-Dach in weniger als einer Minute. Sämtliche marktgängigen Photovoltaik-Module sind im Tool integriert. Über die Eingabe von Postleitzahl oder Ortsnamen übernimmt das Programm automatisch die regional gültigen Normlasten für Wind und Schnee. Wie schon der Schletter Calculator greift auch der Schletter Creator auf weltweit umfangreiche Lastermittlungsdatenbank zurück. „Wenn der Roll-out abgeschlossen ist, werden wir rund 97 Prozent der PV-geeigneten Regionen weltweit abdecken und unsere gesamte Schletter-Produktpalette integriert haben“, so Zapfe. „Damit lässt sich mit dem Schletter Creator jedes Dach an praktisch jedem Ort der Welt belegen.“

Neues Photovoltaik-Planungstool von Schletter plant mit weniger Ballast

Neu ist auch, dass die aktuellsten aerodynamischen Berechnungen zur sogennante Gruppenwirkung von Solarmodulen im Tool berücksichtigt sind. So gibt es zwischen Photovoltaik-Modulen innerhalb einer Anlage aerodynamische Wechselwirkungen. Je nach Anordnung können sie bewirken, dass auf bestimmte PV-Module innerhalb einer größeren Gruppe geringere Windlasten wirken als in Einzelreihen oder im Randbereich. Dies ermöglicht eine Planung mit weniger Ballast bei gleicher statischer Sicherheit. Über eine API-Schnittstelle kann man das Programm laut Anbieter auch mit allen gängigen Wechselrichterprogrammen verbinden.

Der Schletter Creator ist kostenlos und lässt sich mit nahezu allen gängigen Webbrowsern verwenden.

Quelle: Schletter | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH