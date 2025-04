Linde baut LKW-Trailer für Flüssigwasserstoff (LH2)

Die Linde GmbH entwickelt europaweit größten LKW-Trailer für flüssigen Wasserstoff.

Der neue Linde-Trailer für Flüssigwasserstoff (LH2) ist einsatzbereit: Am 9. April wurde der Sattelauflieger im Linde-Werk Schalchen übergeben. Christiane Kerber, Vice President Static Equipment Linde Engineering, sagt zur Inbetriebnahme: „Unser Trailer hat eine Payload von 3,9 Tonnen – 50 Prozent mehr als bisherige Lösungen – und ist damit der aktuell größte Trailer, der in Europa auf die Straße geht.“ Mit der Entwicklung dieses LH2-Trailers startet das Unternehmen für Industriegase und Engineering die Erweiterung und Modernisierung der LH2- Transportflotte. Andreas X Müller, Vice President Germany, fügt hinzu: „Als einziger Produzent von flüssigem Wasserstoff in Deutschland und einer der größten Wasserstoffanbieter weltweit reagieren wir mit dem LH2-Trailer auf die stetig steigende Nachfrage.“

Aktuelle Herausforderungen in der Wasserstoff-Branche

Mit seiner hohen Energiedichte gelte flüssiger Wasserstoff als idealer Energieträger und damit als ein Schlüsselelement der Energiewende, zum Beispiel im Nutzfahrzeugbereich und zum Antrieb von Schiffen, so das Unternehmen. Aufgrund seiner Reinheit werde flüssiger Wasserstoff auch in der Electronics-Branche eingesetzt. Trotz eines zunehmenden Bedarfs seien Wasserstoff-Verflüssigungskapazitäten weiterhin begrenzt, was häufig lange Transportwege mit sich bringe, so das Unternehmen weiter. Der Grund dafür sei, dass die sehr tiefe Verflüssigungstemperatur von -253°C einen hohen Energieaufwand erfordere. Linde selbst betreibt im Chemiepark Leuna zwei Wasserstoff-Verflüssiger.

Der neue LH2-Sattelauflieger

Die Kapazität gängiger LH2-Container ist mit 2,6 Tonnen kleiner als die eines Trailers, wie er beispielsweise zum Transport von Luftgasen (Stickstoff, Sauerstoff und Argon) eingesetzt wird. Linde habe sich deshalb für eine Eigenentwicklung entschieden. Umgesetzt wurde das Projekt im bayerischen Werk Schalchen. Dieser Standort von Linde Engineering fertigt Anlagenkomponenten und -module.

Der neue Trailer ist kompatibel mit allen üblichen LKW-Zugmaschinen und soll auch für andere Marktteilnehmer erhältlich sein.

Quelle: Linde GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH