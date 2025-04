Ache: App gegen Korrosion von PV-Unterkonstruktionen im Boden

Um die Korrosionsgefahr von PV-Unterkonstruktionen im Boden abzuschätzen, hat die Ache Engineering eine App entwickeln lassen. Sie soll aufwändige Gutachten überflüssig machen.

Eine neue App von Ache Engineering verspricht potenzielle Schäden durch Korrosion an Unterkonstruktionen von PV-Anlagen im Vorfeld schnell einschätzen zu können. Wie das Unternehmen mitteilte, geht es konkret um die Korrosion an Photovoltaik-Unterkonstruktionen im Boden. Bisher seien aufwändige Gutachten und Labortests nötig, um die Bodenkorrosivität an einem Projektstandort einzuschätzen.

Ache biete nun mit der App eine onlinebasierte Schnellbewertung für das Problem Korrosion an. So ermögliche es die Software-App, das Korrosionsverhalten von PV-Anlagen-Komponenten im Erdreich innerhalb von Minuten zu bewerten. Entwickelt wurde sie von einem international tätigen PV-Sachverständigen und Ingenieur, der ein Fachbüro mit 40 Mitarbeitenden leite. Sein gebündeltes Praxiswissen aus Jahrzehnten sei in die Entwicklung eingeflossen.

Wechselwirkung mit benachbarten Infrastrukturen

Die App analysiere Projektdaten auf Basis einer vorherigen Bodenanalyse und berechne, wie stark die Unterkonstruktion einer Photovoltaikanlage voraussichtlich korrodiert. Dabei berücksichtige sie auch Wechselwirkungen mit benachbarten Infrastrukturen – zum Beispiel die Beeinflussung von Pipeline- oder Bahnnetz-Korrosionsschutzsystemen (CP-/KKS-Systemen) durch die PV-Anlage. So erhielten Planer und Betreiber in kürzester Zeit eine fundierte Einschätzung, ob Maßnahmen zum Korrosionsschutz nötig sind.

Diese digitale Lösung kombiniere fachliche Tiefe mit Benutzerfreundlichkeit. Obwohl sich die App derzeit noch in einer testweisen Umgebung ohne grafischen Schnickschnack befinde, zeige sie tiefgehende technische Funktionen. Dazu zähle die Echtzeit-Auswertung. Nutzer könnten mit individuellen Parametern spielen und sofort sehen, wie sich Änderungen auf das Korrosionsrisiko auswirkten.

Im Vergleich zu traditionellen Gutachten sparten Anwender erheblichen Aufwand. Anstatt Wochen auf einen Bericht zu warten, lägen die Ergebnisse sofort vor.

