Energiequelle will Wasserstoff in Finnland erzeugen

In Finnland will das Unternehmen Energiequelle in die Produktion von Wasserstoff einsteigen. Das Land bietet europaweit sehr günstigen, emissionsfreien Strom zur Erzeugung an.

Energiequelle hat die Planungszusage für ein Wasserstoffvorhaben in Finnland erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, befindet sich das Oulu Green Hydrogen Park-Projekt 600 km nördlich von Helsinki. Die erste Phase des Projekts umfasst den Bau einer Wasserstoffproduktionsanlage mit einer maximalen Kapazität von fünf MW sowie einer Wasserstofftankstelle für Busse und schwere Nutzfahrzeuge.



“Die aktuelle Planungszusage ist der erste Schritt für konkrete Investitionsentscheidungen. Solche Großprojekte erfordern sorgfältige und zeitaufwendige Planung und Studien. Bis 2028 soll die erste Phase dann abgeschlossen sein”, sagte Karl Schultheis, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Energiequelle Finnland.



In der nächsten Phase könnte sich die Kapazität der Wasserstoffproduktionsanlage auf 10-50 MW erhöhen. Wenn die erforderliche Infrastruktur vorhanden ist, könnten Wasserstoffexporte über die geplante Pipeline in den Hafen von Oulu beginnen. In der dritten Phase würde die Produktion um eine zusätzliche Kapazität von 100-500 MW weiter erhöht.



Die Stadt Oulu hat drei neue Wasserstoffproduktions- und -verarbeitungsanlagen mit einer kombinierten Kapazität von insgesamt 1.500 MW auf demselben Industriegebiet reserviert, einschließlich des Energiequelle-Projekts. “Wir glauben, dass die Strategie von Oulu, mehrere Wasserstoffproduktionsbetreiber im gleichen Gebiet zu bündeln, die richtige ist. Das unterstützt die Entwicklung der Wasserstoffinfrastruktur in der Region und sendet ein klares Signal an die energieintensive Industrie: dass sie in Zukunft auf die Wasserstoffproduktion in der Region zählen können.” Das sagte Nils Borstelmann, Geschäftsführer von Energiequelle Finnland.

Günstiger Strom in Finnland

“Seit mehreren Jahren ist die Energie in Finnland eine der günstigsten in Europa”, so Borstelmann weiter. 95% der Stromproduktion in Finnland seien ferner emissionsfrei. “Alle neuen Windparks sind dabei marktbasiert, ohne staatliche Subventionen. Erschwingliche und saubere Energie sind Voraussetzungen für die marktorientierte Wasserstoffproduktion.“ Die nationale Wasserstoffstrategie Finnlands ziele darauf ab, 10% des grünen Wasserstoffs in der EU zu produzieren.



Der staatliche finnische Gasnetzbetreiber Gasgrid Finland plane zudem den Aufbau einer Wasserstofftransportinfrastruktur, um Finnland mit dem übrigen Europa zu verbinden. Im Januar 2025 erhielten alle drei Wasserstofftransportinfrastrukturprojekte von Gasgrid im Ostseeraum finanzielle Unterstützung von der Europäischen Union.

Quelle: Energiequelle | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH