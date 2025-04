Photovoltaik: Hanwha will REC Silicon komplett übernehmen

Der Solarkonzern Hanwha plant die vollständige Übernahme der norwegischen Tochter REC Silicon. Im Anschluß soll das Unternehmen von der Börse genommen werden und neue finanzielle Hilfen erhalten.

Die koreanische Hanwha Corporation will den norwegischen Siliziumproduzenten REC Silicon ASA vollständig übernehmen. Das geht aus einer REC-Mitteilung hervor. Demnach plane die neu gegründete norwegische Anchor AS alle außenstehenden Aktien des Unternehmens zu erwerben. Dafür biete Anchor einem Preis von 2,20 Norwegische Kronen (rund 01,9 Euro). Damit würde REC Silicon mit rund 80 Millionen Euro bewertet. Anchor ist eine Gesellschaft, die den beiden größten bisherigen REC-Aktionären Hanwha Corporation and Hanwha Solutions Corporation zuzurechnen ist.

Der Verwaltungsrat von REC empfehle mit Ausnahme der Mitglieder, die in einem Interessenskonflikt stehen, den Aktionären ferner die Annahme der Offerte. Nach Auskunft von Hanwha haben Aktionäre, die rund 33 Prozent des Kapital repräsentieren, bereits ihre Zustimmung signalisiert.

„Hanwha ist seit vielen Jahren ein unterstützender Aktionär des Unternehmens,” sagte Kurt Levens, CEO von REC. Diese gelte nicht zuletzt in einer für das Unternehmen schwierigen Zeit. REC sei dabei der Ansicht, “dass die Möglichkeiten, die dieses Angebot im Hinblick auf eine verstärkte Partnerschaft mit Hanwha bietet, fest in seinem Interesse und im Interesse aller Interessengruppen des Unternehmens, einschließlich der Aktionäre, liegen.“

Negatives Ebitda im ersten Quartal 2025

„Hanwha ist sich seiner Verantwortung als größter Anteilseigner von REC Silicon ASA angesichts der tiefen finanziellen Notlage und der strategischen Herausforderungen des Unternehmens bewusst”. Das sagte Ki Won Yang, CEO der Hanwha Corporation. Deshalb habe das Unternehmen beschlossen, ein freiwilliges Übernahmeangebot für alle Aktien zu unterbreiten und die Notierung von REC an der Osloer Börse zu beenden. “Nach der Beendigung der Börsennotierung plant Hanwha, angemessene finanzielle Unterstützung zu leisten und die Unternehmensführung zu straffen, um zur Stabilisierung des Betriebs beizutragen.“

Das Unternehmen hatte im ersten Quartal 2025 nach vorläufiger Berechnung ein negatives Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (Ebitda) von 4,6 Millionen US-Dollar (Mio. USD) erwirtschaftet. Der Umsatz betrug 21,4 Mio. USD. Hanwha war 2021 mit einer ersten Beteiligung bei REC eingestiegen.

