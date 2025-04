Bürgerenergie Nord und Green Planet Energy kooperieren beim Mieterstrom

Der Hamburger Ökoenergieversorger Green Planet Energy investiert künftig in die Mieterstrom-Anlagen, die die regionale Energiegenossenschaft Bürgerenergie Nord baut und betreibt.

Die Bürgerenergie Nord eG (BEN) und die Green Planet Energy eG wollen künftig enger zusammenarbeiten, um den Ausbau von Mieterstrom-Projekten in Bürgerhand zu stärken. Dabei ist das Ziel der neuen Partnerschaft, mehr Menschen Zugang zu klimafreundlichem Mieterstrom zu ermöglichen – und sie aktiv an der Energiewende zu beteiligen.

Die Kooperation setzt auf ein Zusammenspiel zweier Kompetenzen. Denn während BEN als regionale Energiegenossenschaft Menschen vor Ort überzeugen, begeistern und aktiv einbinden will, bringt Green Planet Energy eG als größte Energiegenossenschaft Deutschlands die nötige Investitionskraft und sorgt mit Ökostrom aus Windenergie, Photovoltaik und Wasserkraft für eine Ergänzung zur Sonnenenergie vom Dach.

„Mit dieser Kooperation bringen wir Mieterstrom dorthin, wo er hingehört. In die Hände der Bürgerinnen und Bürger“, sagt Anna Leidreiter, Vorstand der Bürgerenergie Nord eG. „Wir schaffen transparente und demokratisch organisierte Projekte, die lokal verwurzelt sind und echten Mehrwert für Menschen in Mehrfamilienhäusern bringen.“

Auch Green Planet Energy eG sieht in der Zusammenarbeit einen wichtigen Hebel: „Viele gute Mieterstrom-Ideen scheitern an Bürokratie oder fehlender Ressourcen. Durch unsere Zusammenarbeit können wir Projekte schnell und kompetent umsetzen. Und gleichzeitig echte Bürgerbeteiligung sicherstellen“, so Nils Müller, Vorstand von Green Planet Energy eG. Der Hamburger Ökoenergieversorger investiert in die Anlagen, BEN baut und betreibt diese. Zudem wollen beide Genossenschaften mit dieser Partnerschaft nicht nur Mieterstromprojekte realisieren, sondern auch ein Beteiligungsmodell etablieren.

Quelle: Green Planet Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH