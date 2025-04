Intersolar 2025: Krannich Solar zeigt Neues im Sortiment

Der Photovoltaik-Großhändler Krannich Solar wird dieses Jahr 30 Jahre alt. Auf der Intersolar fokussiert sich das Unternehmen auf Gewerbespeicher. Neu im Sortiment ist aber auch ein Photovoltaik-Zaun.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts von Krannich Solar auf der Intersolar stehen 2025 Lösungen für Gewerbespeicher – ein Marktsegment, das stark an Dynamik gewinnt. „Krannich Solar bietet bereits seit einigen Jahren entsprechende Systeme an“, sagt Jan Brunner, Chief Sales Officer von Krannich Solar. „Wir erweitern nun unser Portfolio um zahlreiche Marken und Produkte.“

Krannich zeigt kleine Gewerbespeicher im Leistungsspektrum von 30 bis 200 kWh von Goodwe, SMA oder BYD und passende Wechselrichter, beispielsweise von Axitec. Auch große Gewerbespeicher von 100 kWh aufwärts, skalierbar bis in den Megawatt-Bereich, sind vor Ort zu sehen. Mit dabei sind unter anderem Huawei, Sungrow, Solax oder Solaredge.

Am Messestand erhalten Fachbesucher:innen nicht nur einen umfassenden Einblick in diverse Systeme, sondern auch erste Infos rund um die Praxis: Wie lassen sich Speicherlösungen erfolgreich verkaufen? Welche Argumente überzeugen Kund:innen? Und wie erstellt man einfache Amortisationsrechnungen, die zeigen, dass sich Gewerbespeicher oft bereits innerhalb der ersten zehn Jahre rechnen?

Produktneuheiten beim Großhändler Krannich Solar auf der Intersolar

Sunwoda: Der Speicherhersteller ist neu in Europa und mit seinen Gewerbespeichern im Sortiment von Krannich Solar.

Zurück im Portfolio ist Varta mit der lange erwarteten Varta.wall, einem ultraschmalen modularen Batteriesystem.

BYD: mit der neuen Batterieserie HVE – kompatibel mit den neuen Wechselrichterserien SH (einphasig) und TH (dreiphasig).

ClickWall Solarzaun von ClickCon, exklusiv im Großhandel bei Krannich Solar. Die Optimierer von BRC lassen sich unsichtbar in die Zaunpfosten integrieren.

„Die Intersolar ist jedes Jahr ein Highlight für uns“, sagt Brunner. „In diesem Jahr feiern wir unser 30-jähriges Bestehen – das macht die Messe für uns ganz besonders.“

Krannich Solar ist auf der Intersolar in München mit dem Doppelstand 380 und 490 in Halle A4 vertreten. Außerdem präsentiert sich das Unternehmen bei Huawei als Gold Plus Partner in Halle C1, Stand 150.

Quelle: Krannich Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH