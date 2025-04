Photovoltaik-Anlagen für Nahversorgungszentren

Das Photovoltaik-Unternehmen Enviria mietet Dächer von Nahversorgungszentren, die Redevco verwaltet, um dort Solaranlagen zu errichten und zu betreiben.

Der Immobilienmanager Redevco Institutional GmbH und das Photovoltaik-Unternehmen Enviria haben eine Partnerschaft zur Ausstattung von Einzelhandelsimmobilien mit Photovoltaik-Anlagen vereinbart. Im Rahmen der Kooperation wollen die Partner in den kommenden zwei Jahren insgesamt 28 PV-Projekte mit einer Gesamtleistung von 17,4 MW realisieren. Die Nahversorgungszentren mit insgesamt rund 150.000 m² Dachfläche erhalten Photovoltaik-Anlagen mit rund 79.000 m² PV-Modul-Fläche. „Photovoltaik auf unseren Objekten bringt sowohl unseren Mietern als auch unseren Investoren klare Vorteile, und zwar ESG-seitig wie finanziell“, sagt Christoph Buck, Head of Asset Management RWP bei Redevco Institutional GmbH.

Die Standorte sind bundesweit verteilt – ein Großteil davon klassische Fachmarktzentren, die der Nahversorgung dienen. Redevco vermietet die Dachflächen der Immobilien an das Unternehmen Enviria, das PV-Anlagen errichtet und betreibt. Dabei steht der erzeugte Solarstrom vor allem den Mietparteien vor Ort zur Verfügung, was nicht nur die Energiekosten senken, sondern auch die Versorgungssicherheit steigern soll. Rund 50 % des produzierten Stroms will man direkt vor Ort verbrauchen. Dabei macht den Auftakt das Fachmarktzentrum Indupark in Dortmund. Geplant ist eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 2,3 MW auf rund 20.000 m² Gesamtdachfläche mit einer belegten PV-Generatorenfläche von 10.566 m². Der Baustart ist für das 4. Quartal 2025 vorgesehen.

„Das Projektportfolio mit Redevco ist ein starkes Beispiel dafür, wie die Energiewende auch im Bestand skaliert werden kann“, sagt Melchior Schulze Brock, Geschäftsführer von Enviria. „Gerade Einzelhandelsflächen bieten durch ihre großen Dachflächen und ihre dezentrale Verteilung ein enormes, bislang unterschätztes Potenzial für Solarenergie.“

Die 28 Projekte betreffen Objekte aus den von Union Investment als KVG administrierten Fonds „Redos Einzelhandel Deutschland I, II und III“. Dabei ist das Ziel, Gewerbeimmobilien durch nachhaltige Energiegewinnung mit Photovoltaik aufzuwerten und Anforderungen von Investoren, Banken und Mietern zu erfüllen. Ferner befinden sich weitere Projekte von Photovoltaik-Anlagen für Nahversorgungszentren in Vorbereitung.

Quelle: Enviria | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH