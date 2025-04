Der Solarwatt-Service Home plus ist eine Erweiterung des Komplettpaketes des Unternehmens, das aus Photovoltaik-Anlage, PV-Speicher, Wallbox, Wärmepumpe und Energiemanagement zusammengesetzt ist.

Solarwatt erweitert die Komplettlösung Solarwatt Home um den Service Home plus. Das Unternehmen bietet Privathaushalten und Gewerbebetrieben mit Solarwatt Home ein Komplettpaket an, das aus Photovoltaik-Anlage, PV-Speicher, Wallbox, Wärmepumpe und einem KI-basierten Energiemanagement besteht, das die Solar-Optimierung des Systems übernimmt. Mit dem neuen Service können Solarwatt-Kund:innen ihr persönliches Energiesystem per App und über das sogenannte Manager Portal steuern. Sie haben über Solarwatt Home plus zu jeder Zeit die Stromerzeugung ihrer Photovoltaik-Anlage und den Energieverbrauch im Haushalt im Blick. Dazu kommen Prognosen für die kommenden Tage. Sie können dadurch Entscheidungen treffen, wann sie welche Geräte verwenden und wann es sinnvoll ist, Strom aus dem Netz zu laden – beispielsweise in den Batteriespeicher oder in die Wärmepumpe. Diese Entscheidungen kann das Energiemanagementsystem Solarwatt Manager auch automatisch fällen.

Die Steuerung des Netzstrombezugs ist laut Unternehmen ein wesentliches Element von Solarwatt Home plus. Denn durch den Einsatz dynamischer Stromtarife und die Netzentgelt-Optimierung sind für Solarwatt-Kunden neben der Solar-Optimierung durch die Energiemarkt-Optimierung deutliche Einsparungen möglich. „Wir wissen natürlich, dass die Energiewelt beispielsweise durch die Nutzung dynamischer Stromtarife und die neuen Regelungen des § 14a Energiewirtschaftsgesetz für die Nutzer immer komplexer wird. Deshalb ist es uns extrem wichtig, dass wir unsere Kunden dabei unterstützen, einfach die richtigen Entscheidungen rund um ihr Energiesystem zu treffen“, sagt Solarwatt-CPO Peter Bachmann.

Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH