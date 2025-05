In Deutschland sind über zwei Millionen Batteriespeicher installiert

Der Ausbau von Batteriespeichern wächst in Deutschland kräftig. Der Bundesverband der Solarwirtschaft fordert, das Tempo durch regulatorische Weichenstellungen hoch zu halten.

In Deutschland sind mittlerweile zwei Millionen Solarstromspeicher in Betrieb. Allein im vergangenen Jahr kamen rund 600.000 neue Solarbatterien hinzu. Das teilte der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) mit. Dass in Deutschland aktuell alle Batteriespeicher gemeinsam eine Kapazität von rund 20 Gigawattstunden (GWh) bereitstellen, hatten die Solarthemen bereits berichtet. Diese Daten stellt das RWTH Aachen bereit.

Während Heimspeicher bei neuen Solarstromanlagen auf Eigenheimen inzwischen zum Standard zählen, sei zuletzt insbesondere die Nachfrage nach Großspeichern der Megawattklasse für Solar- und Windparks gewachsen. Sie ermöglichen es, Strom aus Erneuerbaren Energien auch dann zu nutzen, wenn keine Sonne scheint, beziehungsweise kein Wind weht, und vermeiden bei intelligenter Steuerung zudem Kosten für den Ausbau der Stromnetze.

„Batteriespeicher leisten schon heute einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des Stromsystems und tragen erheblich zur Sicherheit und Verlässlichkeit der Stromversorgung bei. Jetzt heißt es, das Speicher-Ausbautempo weiter zu erhöhen, unter anderem durch eine baurechtliche Privilegierung für Batteriespeicher und klare energiewirtschaftliche Anreize“, sagt Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des BSW-Solar. Batteriespeicher seien die beste Technologie, um Strom aus Erneuerbaren Energien effizient zu nutzen sowie sicher und kostengünstig ins Stromnetz und das Energiesystem zu integrieren. Ihre Modularität, schnelle Realisierung und sinkende Kosten ermöglichen einen rasanten Hochlauf des Zubaus.

Zubau Batteriespeicher Q1 25 bei 1,7 GWh

Allein im ersten Quartal 2025 kamen nach den RWTH-Daten über 1,7 GWh hinzu. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum waren es 1,5 GWh gewesen. Um mit dem weiteren Ausbau Erneuerbarer Energien Schritt halten zu können und diese effizient ins Stromsystem zu integrieren, gelte es, den Speicherausbau weiter zu beschleunigen, so der BSW. Nach Fraunhofer-Berechnungen zu Transformationsszenarien in der Studie „Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem“ müsste die Kapazität von Batteriespeichern inklusive mobiler Batterien dafür bis zum Jahr 2030 auf ca. 100 bis 150 Gigawattstunden (GWh) anwachsen.

Das Erreichen dieser Ziele ist nach Ansicht des BSW-Solar kein Selbstläufer. Die Umsetzung der technischen Potenziale und wirtschaftlichen Geschäftsmodelle von Batteriespeichern scheitere aktuell noch viel zu oft an den überholten rechtlichen Rahmenbedingungen. Die besondere Rolle der Speicher im Stromsystem und ihre vielfältigen Funktionen in einem dynamischen Stromsystem würden bisher im deutschen Energierecht und den Anschlussbedingungen der Netzbetreiber, wie auch in der Regulatorik der Bundesnetzagentur, kaum berücksichtigt. Auch die Parteien der Regierungskoalition haben das inzwischen erkannt und wollen den Speicherausbau beschleunigen. Besonders dringlich sind dabei aus Sicht des BSW-Solar folgende Maßnahmen:

Die neue Bundesregierung sollte sich unverzüglich darum kümmern, den zu Jahresbeginn im „Stromspitzengesetz“ beschlossenen flexiblen Marktbetrieb von Batteriespeichern anwendbar zu machen.

Die baurechtliche Privilegierung von Batteriespeichern muss schnell in Kraft gesetzt werden.

Anschlussbedingungen, Netzentgelte und Anschlusskosten müssen vereinfacht und reduziert werden, damit sie den schnellen netz- und systemdienlichen Ausbau von Stromspeichern voranbringen.

Quelle: BSW | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH