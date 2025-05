Weltweit neue Photovoltaikleistung 2024 von 600 Gigawatt

Global erreichten die neu installierten Kapazitäten der Photovoltaik 2024 knapp 600 Gigawatt. Laut dem Bericht von Solarpower Europe trug China mehr als die Hälfte dazu bei.

Weltweit legten die solaren Neuinstallationen 2024 auf eine Photovoltaikleistung rund 600 Gigawatt (GW) zu. Das schreibt die Lobbyorganisation Solarpower Europe in einem neuen Bericht. Demnach übertrafen die 597 GW das Vorjahresergebnis um gut ein Drittel. Damit seien global rund 2 Terawatt installiert. Das Ergebnis liegt damit am unteren Ende unterschiedlicher Prognosen.

China trug mit 329 GW mit Abstand am meisten (55 Prozent) zu den Neuinstallationen bei. Dahinter rangierten die USA mit 50 GW und acht Prozent und Indien mit 31 GW bzw. fünf Prozent. Brasilien (18,9 GW) und Deutschland (17,4 GW) folgen mit je drei Prozent, vor Spanien (8,7 GW) und Türkei (8,5 GW) Italien (6,8 GW), Japan (6,2 GW) und Frankreich (4,7 GW). Diese zehn Staaten stellen 81 Prozent der weltweiten Leistung. Beim Rest dominiert die asiatisch-pazifische Raum.

2025 rechnet die Organisation mit einer Abschwächung des Wachstums auf zehn Prozent in ihrem mittleren Szenario. Die neue PV-Jahresleistung würde damit 655 GW betragen. Treiber der Photovoltaik bleibe China. In den Jahren bis 2030 sei mit weiteren zweistelligen Wachstumsraten zu rechnen, so dass 2030 erstmals eine neu installierte Leistung von einem Terawatt hinzukommen könnte.

“Das Solarzeitalter ist wirklich angebrochen”, findet Walburga Hemetsberger von SolarPower Europe. “Auch wenn die Akzeptanz der Solarenergie in den verschiedenen Regionen der Welt unterschiedlich ist, so ist doch ein gemeinsames Thema die Bedeutung flexibler, elektrifizierter Energiesysteme, die durch wichtige Technologien wie Batteriespeicher unterstützt werden. Entscheidungsträger auf der ganzen Welt sollten sicherstellen, dass ihre Flexibilitätspläne der solaren Realität entsprechen”.

