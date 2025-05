Dr. Metje: Selbstinstallation von Photovoltaik im Garten

Eine PV-Anlage für den privaten Garten: ein Komplettpaket für die Selbstinstallation bietet PV-Anieter Dr. Mentje an.

Die Dr. Metje Consulting GmbH aus Kiel bringt Solarparktechnik für Heimwerker in den privaten Garten. Wie das Unternehmen mitteilte, firmiere das Angebot unter Garten-PV. Der “Mini-Solarpark” komme ohne Dachmontage aus und lasse sich mit geringem Installationsaufwand im Do-it-yourself-Verfahren realisieren.

Die Garten-PV-Anlage basiere auf professioneller Technik aus dem Solarparkbau und lasse sich von zwei Hobby-Heimwerkern an einem Wochenende aufbauen. Es sei geeignet für Ein- und Zweifamilienhäuser, Ferienimmobilien oder freie Grundstücke und dort, wo Dächer ungeeignet oder bereits belegt sind. Nach der mechanischen DIY-Installation müsse ein Elektro-Fachbetrieb die elektrische Installation und Inbetriebnahme übernehmen. In den meisten Bundesländern sei dafür keine Baugenehmigung erforderlich, so Dr. Metje weiter zur PV im Garten.

Das Unternehmen biete zwei Varianten zu 5,34 und 9,34 Kilowatt an. Die Anlagen beinhalten ferner Trina Solar Doppelglasmodule mit 22,8 % Wirkungsgrad sowie peicherfähiger SolaX Hybrid-Wechselrichter mit App-Steuerung. Als Unterkonstruktion: diene ein Root-System ohne Betonfundament. Die Anlagen seien optional mit Batteriespeicher und Wallboxen kombinierbar.

