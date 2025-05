Densys Connect soll kleinen und mittelständischen PV-Installationsbetrieben helfen, ihre Photovoltaik-Projekte effizient umzusetzen. Die Plattform organisiert sämtliche Prozesse eines PV-Projekts.

Der Photovoltaik-Großhändler Densys pv5 hat eine neue digitale Plattform auf den Markt gebracht, die Arbeitsalltag von Photovoltaik-Installateuren vereinfachen soll. Densys Connect soll eine spürbare Zeitersparnis ermöglichen und somit besonders für kleine und mittelständische PV-Installationsbetriebe eine große Entlastung bieten. Entwickelt von PV-Installateuren für PV-Installateure, entstand laut Unternehmen eine praxisnahe Lösung, die dort ansetzt, wo im Tagesgeschäft Zeit und Geld verloren gehen. Das sind Aufgaben in der Administration und in der Projektkoordination.

Die Plattform soll sämtliche Prozesse eines PV-Projekts abbilden. Das reicht vom Erstkontakt mit den Kund:innen über das Angebot, Bestellung, Lieferung bis hin zur Baustellendokumentation und der digitalen Abnahme der Solaranlage. Zudem ist sie von überall und jederzeit abrufbar, ob im Büro oder auf dem Dach.

Dabei übernimmt Densys Connect nicht nur die Projektorganisation, sondern auch die Terminplanung. Das System informiert automatisch Kund:innen, Gewerke und das gesamte Team über anstehende Termine. Selbst die Margen berechnet es dem Installateur in Echtzeit. Somit hat er Kosten und Gewinne immer im Blick. Das bedeutet transparente Projektführung, Kontrolle und weniger Verwaltungsaufwand über den gesamten Prozess. Densys Connect soll dem PV-Handwerk Arbeitstage einsparen, die bisher mit Büroaufwand und Verwaltungsprozessen gefüllt waren. Nun soll diese Zeit zurück in das fließen, worauf es ankommt: In die Projekte, auf die Baustellen und zu den Kund:innen.

Digitale Tools für PV-Installateur:innen hat Gastautorin Lisa Giesbrecht kürzlich für den Solarserver unter die Lupe genommen.

Quelle: Densys pv5 | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH