Solar Süddeutschland und Zewotherm gründen Joint Venture für Wärmepumpen-Vertrieb

Das Joint Venture Wärmepumpen Süddeutschland soll in Zukunft die Zewotherm-Wärmepumpe Lambda in Baden-Württemberg exklusiv vertreiben.

Mit dem neuen Joint Venture Wärmepumpen Süddeutschland bündeln der Photovoltaik-Installationsbetrieb Solar Süddeutschland und der Energiesystem-Spezialist Zewotherm ihre Kräfte. Ziel der exklusiven Partnerschaft ist es, die Zewotherm-Wärmepumpe Lambda gezielt in Baden-Württemberg zu vertreiben und zu installieren. Dabei übernimmt das neue Joint Venture exklusiv die Planung, Montage und den Service in der Region. „Ich bin davon überzeugt, dass dieses Joint Venture die Wärmepumpentechnologie in Baden-Württemberg maßgeblich voranbringen wird. Die Kombination aus erstklassiger Technologie und unserem regionalen Know-how macht diese Kooperation besonders stark“, sagt Johannes Ostwald, Geschäftsführer von Solar Süddeutschland

Andreas Ziegler, Geschäftsführender Gesellschafter von Zewotherm ergänzt: „Mit Wärmepumpen Süddeutschland bauen wir unsere Präsenz im Süden weiter gezielt aus und stellen sicher, dass unsere Kunden vor Ort bestens betreut werden – von der Beratung über die Installation bis zum Service.“

Die Zewotherm-Wärmepumpe Lambda erreicht laut Hersteller einen SCOP vom mehr als 5,5. Das soll bis zu 30 % Strom bei gleicher Wärmeleistung gegenüber dem derzeit höchsten Energieeffizienzstandard für Wärmepumpen A+++ einsparen. Sie ist ohne Zusatzheizung geeignet für Gebäude mit höherem Wärmebedarf und kann Vorlauftemperaturen bis 70 °C bereitstellen. Zudem soll die Luft-Kompakt-Wärmepumpe besonders leise im Betrieb sein.

