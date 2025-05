Christian Vossler neuer Geschäftsführer beim LEE NRW

Auf der jüngsten Mitgliederversammlung hat der Landesverband Erneuerbare Energien NRW seine Vorstandswahlen abgehalten und bei dieser Gelegenheit auch den neuen Geschäftsführer Christian Vossler präsentiert.

Ab dem 1. Juni übernimmt Christian Vossler die Leitung der Geschäftsstelle des LEE NRW. Der gelernte Bankkaufmann und studierte Diplomkaufmann hat in den zurückliegenden neun Jahren das Referat Energie & Klima bei der Industrie- und Handelskammer zu Köln geleitet. Zu den früheren Berufsstationen des gebürtigen, 46-jährigen Rheinländers zählen unter anderem das Institut für Wirtschaftspolitik an der Kölner Universität und die Geschäftsführung der Wirtschaftsjunioren Köln e.V.

Für seine neue Aufgabe hat sich Vossler klare Ziele gesetzt: „Ich möchte gemeinsam mit dem Team des LEE NRW zeigen, dass ein intelligent vernetztes Energiesystem – gespeist aus erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff – das Fundament ist, um Produktionsprozesse zu dekarbonisieren. Und zwar bei gleichzeitiger Wettbewerbsfähigkeit.” Die Energiewende müsse man aus einem Guss und erneuerbar denken. Deshalb sei es unverzichtbar, dass man die Bedarfe aus der Industrie mit den Potenzialen der erneuerbaren Energien verbindet. Der Ausbau erneuerbarer Energien sei in der Gesellschaft mittlerweile unumstritten. „Es kommt jetzt darauf an zu zeigen, wie Bürger und Wirtschaft von den Erneuerbaren profitieren können und so der Umbau der Wirtschaft gelingen kann.“

LEE NRW gewinnt mit Christian Vossler gestandenen Energiefachmann

Maximilian Feldes, der die Geschäftsführung zuletzt kommissarisch übernommen hatte, wird zukünftig gemeinsam mit Madeline Bode als Stellvertreter die Geschäftsführung komplettieren. „Wir sind froh, mit Christian Vossler einen gestandenen Energiefachmann für uns gewonnen zu haben“, sagt Hans-Josef Vogel, Vorsitzender des LEE NRW. An Arbeit werde es Vossler nicht mangeln: „In den Energie– und Klimakapiteln ist der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung in weiten Teilen sehr unkonkret geblieben. Umso wichtiger ist es, dass in diesen bedeutsamen Themenfeldern NRW eigene Akzente setzt.“ Auch beim Ausbau erneuerbarer Energien gebe es noch genug zu tun: „Bei der Solar- und bei der Windenergie ist das Land gut vorangekommen, aber bei allen anderen regenerativen Energien ist wenig Bewegung zu sehen“, so Vogel.

Vogel selbst hat die jüngste Mitgliederversammlung in seinem Amt als LEE NRW-Vorsitzender mit großer Mehrheit bestätigt. 2023 hatte Vogel den langjährigen Vorsitzenden Reiner Priggen abgelöst. Neben dem früheren Regierungspräsidenten für den Bezirk Arnsberg gehören für die kommenden zwei Jahre die bewährten Kräfte Klaus Schulze Langenhorst (Geschäftsführer der SL Naturenergie GmbH aus Gladbeck), Thomas Griese (Staatssekretär in NRW und Rheinland-Pfalz a.D., Aachen) und Jörg Heynkes (Unternehmer und Autor aus Wuppertal) dem geschäftsführenden Vorstand des LEE NRW an. Neue Mitglieder sind Lisa Löffler (Fachanwältin für Verwaltungsrecht und assoziierte Partnerin bei GÖRG in Köln) und Stefan Liesner (Head of Marketing and Public Affairs bei 2G Energy AG aus Heek) an. Steffen Lackmann (Geschäftsführer der Hellweg Wind aus Paderborn) wurde als Finanzvorstand bestätigt.

Quelle: LEE NRW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH