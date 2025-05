VGP erreicht mit 100 Prozent Grünstrom ein CO₂-Minus  

Durch die Partnerschaft mit Node.energy reduziert die VGP Group (VGP) den CO₂-Ausstoß und die Strompreise ihrer Mieter:innen mit PPA-Modellen. Ziel ist es, 300 Megawatt Solarstrom europaweit zu erreichen.

Mieterstrom-Modell

Bereits früh setzte VGP auf das Mieterstrom-Modell, mit dem selbst erzeugter Solarstrom direkt an Gewerbemieter geliefert wird. Die Umsetzung erfolgt vollständig digital über opti.node, eine Plattform von Node.energy. Die entsprechende Software automatisiert die energiewirtschaftlichen Prozesse, von der Abrechnung über das Bilanzkreismanagement bis hin zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben. So konnte das Unternehmen die deutschen Standorte bilanziell vollständig mit grünem Strom aus eigenen PV-Anlagen und ausgewählten Windanlagen versorgen.

PPA-as-a-Service und Nachhaltigkeit

Aufbauend auf dieser Infrastruktur stieg VGP in das PPA-as-a-Service-Modell von Node.energy ein. Das Unternehmen konnte dadurch auch Strom aus externen Windkraftanlagen integrieren und die eigene PV-Erzeugung flexibel vermarkten. Dadurch erzielte VGP, laut Angabe, im Vergleich zur bisherigen Volleinspeisung 28 Prozent mehr Ertrag.

Sowohl das Mieterstrommodell als auch die Integration von direkten PPAs unterstützte VGP dabei, ihre Grünstromstrategie zu optimieren. Ohne die Lösungen von Node.energy wäre das nicht möglich gewesen, so VGP.

2024 erzeugte das Unternehmen mehr Grünstrom als es selbst verbrauchte, belegt durch 3.800 überschüssige Herkunftsnachweise. Das geplante CO₂-Reduktionsziel von 55 Prozent wurde mit mehr als 70 Prozent eingesparten Emissionen übertroffen, so die Pressemitteilung.

Ausbau der PV-Kapazitäten

VGP will die PV-Kapazitäten weiter ausbauen. Derzeit seien 110 Megawatt ans Netz angeschlossen, bis Ende 2025 sollten es in Deutschland 125 MW, europaweit 160 MW sein. Das mittelfristige Ziel liegt bei 300 MW installierter Leistung in der gesamten Gruppe, so das Unternehmen.

Langjährige Partnerschaft von VGP mit Node.energy

Seit 2021 arbeitet die beiden Unternehmen zusammen. „VGP ist ein echter Vorreiter in der Branche. Als Vollnutzer unserer Plattform, langjähriger Partner und Innovator zeigt das Unternehmen eindrucksvoll, was mit konsequenter Digitalisierung im Energiemarkt möglich ist“, sagt Michael Blichmann, Geschäftsführer von Node.energy.

Über die Node.energy GmbH

Node.energy entwickelt und vertreibt die Energiedatenplattform „opti.node Cockpit“ für professionelle Betreiber:innen von Erneuerbare-Energien-Anlagen. Das Frankfurter Softwareunternehmen verwaltet 34+ Gigawatt Anlagenleistung in der Plattform. Zudem bietet Node.energy individuelle, langfristige Grünstrom-Lieferverträge für mittelständische Unternehmen an.

Über die VGP Group

VGP NV wurde 1998 als belgischer Immobilienentwickler in Familienbesitz in der Tschechischen Republik gegründet. Das Unternehmen ist ein europaweit tätiger Eigentümer, Verwalter und Entwickler von Logistik- und Light Industrial Immobilien.

Quelle: Node.energy GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH