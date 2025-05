Förderprogramm für öffentlich zugängliche E-Auto-Ladeinfrastruktur 

Das Bayerische Wirtschaftsministerium investiert mit dem fünften Aufruf im Förderprogramm „Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Bayern 2.0“ wieder in den Ausbau der Ladeinfrastruktur.

„Die bisherigen Aufrufe waren alle ein großer Erfolg. Daher stellen wir in diesem Jahr für die fünfte Runde weitere zwei Millionen Euro bereit”, so Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zum Förderprogramm.

Bayern liegt nach absoluten Zahlen bei der Ladeinfrastruktur im Bundesländervergleich auf dem ersten Platz. Rund jeder fünfte öffentliche Ladepunkt in Deutschland steht in Bayern. Aktuell gibt es im Freistaat über 31.463 öffentlich zugängliche Ladepunkte, darunter 24.343 AC-Normalladepunkte (77 Prozent) und rund 7.120 DC-Schnellladepunkte (23 Prozent). Die Anzahl der durchgeführten Ladevorgänge an öffentlichen Ladepunkten in Bayern verzeichnete auch im letzten Quartal wieder einen neuen Rekordwert, so die Pressemitteilung.

Der neue Förderaufruf soll vom 2. Juni 2025 bis 4. Juli 2025 geöffnet sein. In diesem Zeitraum können Anträge für die Beschaffung und Errichtung öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur, einschließlich des dafür erforderlichen Netzanschlusses, eingereicht werden. Aiwanger sagt: „Wir unterstützen den Ausbau in Bayern weiterhin kräftig und fordern den Bund auf, seine Fördermaßnahmen wieder aktiv anzukurbeln.“

Antragsteller können erneut natürliche und juristische Personen sein. Ähnlich wie beim letzten Mal sollen auch in diesem Aufruf insbesondere kleineren Kommunen Anreize für eine Antragstellung gegeben werden. Es sind mindestens 1 Schnellladepunkt bzw. mindestens 4 Normalladepunkte pro Standort aufzubauen. Außerdem sind mit “touristische Attraktion”, “hoher Bedarf” und “XL-Stellplatz” weitere Anwendungsbereiche in den Zusatzkriterien aufgenommen wurden. Die Zusatzkriterien sind ein Teil des Steuerungskonzeptes in diesem Förderprogramm und damit ein wichtiger Parameter für eine Förderung.

Das bayerische Förderprogramm „Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Bayern 2.0“ wird von der Kompetenzstelle Elektromobilität bei der Bayern Innovativ GmbH betreut. Detaillierte Informationen über das Programm sind auf der dazugehörigen Webseite hier abrufbar. Nähere Informationen, wo sich Ladesäulen befinden, gibt der Ladeatlas Bayern.

Quelle: StMWi Bayern | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH