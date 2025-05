Mit EcoFlow STREAM Balkonkraftwerk zur nachhaltigen Stromlösung – skalierbar, intelligent & kosteneffizient

Mit dem EcoFlow STREAM bringt EcoFlow ein Balkonkraftwerk auf den Markt, das die heimische Energieversorgung auf ein ganz neues Level heben kann.

Für alle, die nachhaltiger leben möchten, sich eine Kostenersparnis durch selbst erzeugten Solarstrom wünschen oder bereits ein Balkonkraftwerk besitzen und dieses upgraden wollen, ist EcoFlow STREAM die Lösung. Wir zeigen in den folgenden Absätzen, warum das so ist.

Wie funktioniert nachhaltige Stromerzeugung mit EcoFlow STREAM?

Die praktische Plug&Play-Lösung vereint alles, was man für eine Allround-Anlage benötigt (Solarpanels, Mikrowechselrichter und Speichertechnologie) in einem nahtlosen System. Damit ermöglicht das STREAM-System nicht nur die solare Stromerzeugung für den Eigenverbrauch, sondern auch die intelligente Verteilung und Speicherung von Energie im Haushalt. Solarstrom steht so immer dann zur Verfügung, wenn er wirklich benötigt wird. Das Besondere: Die Einheiten kommunizieren dank KI-Modus untereinander in Echtzeit, erkennen den Strombedarf automatisch und optimieren den Energiemodus auf Basis von künstlicher Intelligenz, die aus dem Nutzerverhalten lernt.

Herzstück des Systems ist wahlweise der STREAM Ultra oder STREAM Pro – beides All-in-One-Batterien mit integriertem Hybridwechselrichter und bis zu 2300 Watt Ausgangsleistung. Mit bis zu 2.800 W PV-Eingangsleistung werden sowohl die Panels als auch die angeschlossenen Mikrowechselrichter effizient genutzt.

Ein weiterer technischer Vorteil liegt in der Skalierbarkeit. Kombiniert mit dem STREAM AC Pro – einer Zusatzbatterie mit Steckdosenanschluss – lässt sich die Speicherkapazität von 1,92 kWh bis 21,12 kWh erweitern. Damit können auch Großverbraucher wie Waschmaschinen oder Klimaanlagen sicher betrieben werden – obwohl es sich bei einem Balkonkraftwerk um eine kleine Solarlösung handelt. Große, sperrige Batterien sind dafür nicht nötig, denn die neuen EcoFlow Speicherlösungen sind kompakt und für den Wohnbereich designt.

Über die STREAM-App lassen sich alle Einheiten zentral überwachen und steuern. Das System prüft alle 500 Millisekunden den Energiebedarf im Haushalt und gleicht Ladezustände automatisch ab. So entsteht eine effiziente, unterbrechungsfreie Stromversorgung – Tag und Nacht.

Für wen ist EcoFlow STREAM geeignet?

Das STREAM-System richtet sich an alle, die nachhaltige Energieerzeugung in den eigenen vier Wänden einfach, zuverlässig und zukunftssicher erleben wollen. Dank des Plug&Play-Ansatzes entfällt die aufwendige Montage: Eine haushaltsübliche Steckdose genügt und die Stromproduktion kann starten! Die Lösung ist also ideal für Mieter und auch für kleinere Stadtwohnungen geeignet. Die hohe Flexibilität bei der Platzierung – sowohl Balkon als auch Innenraum oder Gartenbereich sind möglich – macht EcoFlow STREAM besonders geeignet für urbane Räume mit begrenztem Platzangebot.

Durch die modulare Erweiterung mit dem STREAM AC Pro lassen sich individuelle Lösungen für unterschiedlichste Lebenssituationen realisieren – sei es zur Eigenversorgung im Alltag, als Notstromaggregat oder als Teil einer autarken Off-Grid-Lösung.

Was ist an EcoFlow STREAM so revolutionär?

Entscheidend ist das Zusammenspiel aus intelligenter Steuerung, hoher Leistung und einfacher Integration. Das STREAM-System ist nicht nur ein einfaches Balkonkraftwerk mit Speicher, sondern ein vernetztes Energiesystem. Die AI-gestützte Echtzeit-Verwaltung sorgt dafür, dass die erzeugte Energie genau dort ankommt, wo sie gebraucht wird – ohne manuelles Eingreifen.

Die Steuerung erfolgt bequem über die intuitiv zu bedienende EcoFlow App, die nicht nur klassische Monitoring-Funktionen, sondern auch KI-gestützte Prognosen, Diagnose-Tools und Energiespartipps bietet. Damit positioniert sich STREAM als einzigartige Lösung, die sowohl für Einsteiger als auch für ambitionierte Solarnutzer eine echte Innovation darstellt.

Quelle: EcoFlow