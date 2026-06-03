Samduo stellt neuen Speicher für Balkonkraftwerke vor

Newcomer Samduo geht mit einem erweiterbaren Speicher für Steckersolargeräte an den Markt. Das Gerät verfügt über eine Leistung bis zu 3.600 Watt.

Die niederländische Samduo Energy Technologies BV präsentiert zur Intersolar 2026 einen neuen Speicher für Balkonkraftwerke. Wie das Unternehmen mitteilte, geht es um das Produkt Nex P2800 Pro. Das System kombiniere Leistung, intelligente Energiesteuerung und Flexibilität in einem kompakten Design. Es lasse sich ferner mit zusätzlichen Akkupacks erweitern.

Der Speicher verfügt über eine Leistung von bis zu 3.600 Watt und eine erweiterbare Kapazität von 2,7 bis 16,4 Kilowattstunden (kWh). Er leiste mehr als 8.000 Ladezyklen und verspricht bis zu 15 Jahren Lebensdauer. Er biete außerdem eine automatische, KI-gestützte Optimierung des Energieverbrauchs. Ferner verspricht er bis zu 1.900 Euro jährliche Stromkostenersparnis durch optimierten Eigenverbrauch und intelligente Lastverschiebung.

Weitere Parameter:

Offene API-Schnittstelle für die Integration in Smart-Home-Systeme wie Home Assistant oder Homey

DuoShield™-Sicherheitskonzept mit intelligentem Batterie- und Energiemanagementsystem

Plug-and-Play-Installation ohne zusätzlichen Wechselrichter

IP65-zertifiziert für einen zuverlässigen Einsatz im Außenbereich

Mit dem Nex P2800 Pro will sich Samduo als innovativer Anbieter im wachsenden Home-Energy-Sektor positionieren.

Quelle: Samduo | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH