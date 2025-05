Neuer Solarrennwagen soll Autorennen in Australien gewinnen

Der neue Sonnenwagen Æthon ist 5,80 Meter lang, 1,50 Meter breit und 170 Kilo schwer. Mit 3 Kilowattstunden Batteriekapazität soll der Sonnenwagen aus Aachen die Bridgestone World Solar Challenge gewinnen, die im August in Australien stattfindet.

Das Team Sonnenwagen hat seinen neuen Solarrennwagen Æthon im heimischen Aachen vorgestellt. Das Ziel ist der Sieg bei dem härtesten Solarrennen der Welt – der Bridgestone World Solar Challenge. Das Autorennen findet vom 24. bis 31. August in Australien statt. Die Teilnehmer:innen müssen 3.000 Kilometer quer durchs Outback allein mit der Kraft der Sonne bewältigen. „Was die Studierenden vom Team Sonnenwagen hier neben ihrem Studium auf die Beine gestellt haben, ist wirklich beeindruckend“, sagt Thorsten Dreier, Technologievorstand bei Covestro. Der Leverkusener Werkstoffhersteller beteiligt sich seit 2017 an dem Rennen und ist seit 2018 Hauptsponsor und Technologiepartner vom Team Sonnenwagen.

Æthon ist das Ergebnis von zehn Monaten intensiver Entwicklung. Über 40 Studierende der RWTH und FH Aachen haben das Fahrzeug in dieser kurzen Zeit neben ihrem Studium entworfen, getestet und gebaut. Dabei hat Covestro mehr Know-how denn je beigefügt: Mehr als zehn verschiedene Covestro-Materialien hat man im Fahrzeug verbaut. Das ist ein Rekordwert in der Projektgeschichte. Der Sonnenwagen bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, Materialien für den Serienfahrzeugbau unter Extrembedingungen zu erproben.

„Wir sind sehr stolz auf Æthon. Das ganze Team hat viel Herzblut und Leidenschaft in dieses Projekt gesteckt“, sagt Leonie Brandt, Vorsitzende des Team Sonnenwagen. „Das gleiche gilt für unsere Partner und insbesondere Covestro, die schon so lange beim Projekt dabei sind. Ohne diese Expertise und Unterstützung gäbe es keinen Sonnenwagen und wir wären nicht so erfolgreich gewesen wie zuletzt. Dieses Jahr wollen wir es uns und allen Beteiligten mit dem Sieg in Australien zurückzahlen.“

Solarrennwagen testet Werkstoffe für den Serienfahrzeugbau

Wie schon bei seinen Vorgängern setzt auch der neue Solarrennwagen auf nachhaltige und innovative Werkstoffe. Zu den Highlights laut Covestro gehört chemisch recycelter Schaumstoff im Fahrersitz als Beweis dafür, dass Komfort und Kreislaufwirtschaft Hand in Hand gehen können. Auch chemisch recyceltes Vulkollan, ein extrem belastbares Elastomer, kommt zum Einsatz. Es dämpft Stöße zwischen Batterie und Karosserie und trägt so zur Langlebigkeit der Struktur bei. Auch in den Zellhaltern der Batterie, der aerodynamischen Außenhülle, den Innenraumverkleidungen, Scheinwerfern und Blinkern, sowie in der Lackierung kommen Materialien von Covestro zum Einsatz.

Solche Hightech-Materialien sind in diesem Jahr wichtiger denn je, denn bei der World Solar Challenge gelten neue Regeln. Die erlaubte Batteriekapazität wurde halbiert, die maximale Fahrzeuglänge dagegen erhöht. Das Team nutzt diese Chance konsequent. Mit 5,80 Metern ist der neue Æthon knapp einen Meter länger als sein Vorgänger Covestro Adelie und hat dazu mit sechs Quadratmetern Photovoltaik-Modulfläche rund zwei Quadratmeter mehr davon als bisher. Zusätzlich bringt der Rennkalender eine neue Herausforderung. Das Rennen findet in diesem Jahr bereits zum Ende des australischen Winters statt – und damit früher als gewohnt. Für das Team bedeutete das: weniger Zeit für Entwicklung und Tests.

Die offizielle Vorstellung von Æthon markiert nun den Startschuss für die heiße Testphase. Schon im Juli wird das Team Sonnenwagen von Aachen nach Australien aufbrechen, um sich dort bei Rennen dann mit über 50 Teams aus 24 Ländern zu messen – darunter zahlreiche von internationalen Spitzenuniversitäten.

Bei der vergangenen Austragung der Bridgestone World Solar Challenge musste das Team Sonnenwagen nach ein Unfall das Rennen abbrechen.

Quelle: Covestro | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH