E-Handwerk: Berufsgenossenschaft senkt Beitragsfuß

Der Beitragsfuß der Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektro, Medienerzeugnisse beträgt nun 2,80. Somit sinkt der durchschnittliche Beitrag der E-Handwerksbetriebe leicht.

Gute Nachrichten für E-handwerkliche Betriebe: Auf Vorschlag des Haushaltsausschusses unter Beteiligung des Zentralverbands der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) hat der Vorstand der Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektro, Medienerzeugnisse (BG ETEM) in seiner Frühjahrssitzung erneut eine Senkung vom Beitragsfuß beschlossen. Der Beitragsfuß ist eine Rechengröße, die gemeinsam mit der Gefahrklasse des Betriebes und seiner Lohnsumme zur Berechnung der Beitragshöhe dient.

Mit der Absenkung vom Beitragsfuß der Berufsgenossenschaft von 2,82 auf nun 2,80 können sich Betriebe auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten über leicht rückläufige Beitragssätze und damit eine willkommene Entlastung freuen. So sinkt der durchschnittliche Beitrag der Betriebe von 78 auf 77 Cent je 100 Euro vom Betrieb an die Beschäftigten gezahlter Lohnsumme. Die Absenkung ist laut ZVEH auch ein gutes Signal an die Mitgliedsunternehmen, denn sie zeigt, dass die BG ETEM die Beiträge langfristig stabil zu halten versucht.

Berufsgenossenschaft: Knapp eine Milliarde Euro für Unfall- und Krankheitsfolgen

Die Mitgliedsbeiträge decken die Ausgaben der Berufsgenossenschaft im zurückliegenden Kalenderjahrt. Den größten Einzelposten machten 2024 mit 594,9 Millionen Euro Rentenzahlungen aus. Mit ihnen werden Versicherte für schwerwiegende Gesundheitsschäden aufgrund von Arbeits- und Wegeunfällen sowie Berufskrankheiten entschädigt. Hinzu kommen 427,1 Millionen Euro für medizinische Heilbehandlungen und weitere Rehabilitationsleistungen im Zusammenhang mit Unfällen und Berufskrankheiten. Darüber hinaus hat die BG ETEM 146 Millionen Euro in Präventionsdienstleistungen investiert. Die Gesamtausgaben für das Jahr 2024 beliefen sich auf rund 1,45 Milliarden Euro – nach zuletzt 1,38 Milliarden Euro in 2023 – und sind damit angestiegen.

Der ZVEH ist in der BG ETEM im Vorstand, in der Vertreterversammlung sowie in unterschiedlichen Gremien und Ausschüssen, darunter dem Haushaltsausschuss, vertreten.

Quelle: ZVEH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH