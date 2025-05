Mit der Tacoflow3 Duo bietet Taconova eine flexible Hocheffizienzumwälzpumpe an, die in Solarkreisen und Heizkreisen einsetzbar ist.

Taconova, Hersteller von hydraulischen Pumpengruppen für Heizung und Solarthermie, hat eine neue Generation von Umwälzpumpengeneration auf den Markt gebracht. Die Tacoflow3-Serie bietet für Heizsysteme (max. 95 °C) oder Solaranlagen (max. 110 °C) eine breite Auswahl an Modellen für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Das Sortiment reicht von den flexiblen Standardmodellen Tacoflow3 und Tacoflow3 Duo über Tacoflow3 (Duo) Adapt mit adaptiver Steuerung, Tacoflow3 Surface für Fußbodenheizungen und Tacoflow3 PWM mit externer PWM-Steuerung bis hin zur hybrid steuerbaren Tacoflow3 Duo Hybrid. R290-ready sind die Hocheffizienzpumpen der Tacoflow3 Familie auch für die Kombination mit Wärmepumpen ausgelegt.

Die Umwälzpumpe Tacoflow3 Duo eignet sich sowohl für Heizkreise als auch für Solarkreisläufe. Sie verfügt über die drei Einstellfunktionen Min-Max, Proportionaldruck und Konstantdruck. Dank Hightech-ECM-Motoren sollen die neuen Umwälzpumpen 8,5 Metern eine höhere Fördermenge als das Vorgängermodell erreichen. Die kompakte Bauweise soll die Integration der Pumpen in bestehende Systeme ermöglichen. Zudem sollen die neuen Pumpen einen zuverlässigen und wartungsfreien Betrieb aufweisen. Sie enthalten Funktionen wie eine automatische Lufterkennung, eine automatische Antiblockierfunktion und selbstschmierende Lager.

In der Tacoflow3-Familie stehen zwei verschiedene Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Kunden haben die Wahl zwischen dem Plug-and-Play-Anschluss oder dem Tacosmart-Stecker, einer kompakten Alternative zum Standard-Winkelstecker. Der Tacosmart-Stecker ist so konzipiert, dass er auch in engen Einbausituationen fest und optimal sitzt. Das Kabel kann dank des Stecker-Designs in jede beliebige Richtung gelegt werden. So soll die Tacoflow 3 auch für die Nachrüstung bei beengten Raumsituationen von Bestandsbauten einsetzbar sein.

Quelle: Taconova | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH