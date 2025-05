Stadtwerke Bad Salzuflen bauen Photovoltaik-Solarpark an Autobahn

Direkt an der A2 bauen die Stadtwerke Bad Salzuflen einen Solarpark mit knapp 4 Megawatt Leistung. Ziel der Stadtwerke ist es, die Erzeugungsanlagen kontinuierlich auszubauen, um unabhängiger von den schwankenden Preisen am Strommarkt zu sein.

Die Stadtwerke errichten derzeit die größte Photovoltaik-Anlage von Bad Salzuflen. Sie entsteht an der Bundesautobahn 2 und fasst eine Fläche von rund 2,5 Hektar. Der Solarpark ist ein fester Bestandteil des Stadtwerke-Energiekonzeptes und soll für mehr Unabhängigkeit und sauberen Strom aus der Region sorgen. Die neue Photovoltaik-Freiflächenanlage hat eine installierte Leistung von 3.970 Kilowatt und soll jährlich rund 3.580.000 kWh Strom erzeugen. Das entspricht einem Strombedarf von rund 2.300 Haushalten. Wegen der Nähe zur Autobahn ist das ein idealer Standort, da in einem Streifen von 200 Metern entlang von Autobahnen Photovoltaik-Anlagen privilegiert gebaut werden können.

Die 6.720 Solarmodule sind nach Ost und West ausgerichtet. So können sie den Strom morgens früher und abends länger erzeugen, als bei nach Süden ausgerichteten PV-Anlagen. Diese Erzeugungszeiten führen auch dazu, dass man die Stromnetze entlastet. Denn eine Süd-Ausrichtung würde zu hohen Leistungsspitzen in der Mittagszeit führen.

Der Ausbau der hauseigenen Stromproduktion ist eines der erklärten Ziele der Stadtwerke Bad Salzuflen. Denn je höher der Anteil der selbstgemachten Energie am gesamten Strommix ist, desto unabhängiger ist das Unternehmen von den schwankenden Preisen am Energiemarkt. Daher bauen die Stadtwerke ihre Erzeugungsanlagen kontinuierlich aus. Durch die umweltfreundliche Stromerzeugung dieses neuen Photovoltaik-Solarparks spart Bad Salzuflen jährlich etwa 600.000 kg CO 2 ein. Die Gesamtsumme der Investition beträgt rund 2,5 Millinen Euro. Ferner laufen aktuell noch Vorabuntersuchungen potenzieller Flächen, die die Stadtwerke ebenfalls für PV-Freiflächenanlagen nutzen könnten.

Quelle: Stadtwerke Bad Salzuflen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH