Steag Iqony beruft neuen CEO und neue Arbeitsdirektorin

Gundolf Schweppe ist neuer CEO von Steag Iqony. Er kommt von Uniper und war dort für Stadtwerke verantwortlich. Ebenfalls neu im Führungsteam ist Arbeitsdirektorin Verena Sievers.

Der Essener Versorger Steag Iqony hat seine Führungsriege erneuert. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt Gundolf Schweppe die Position des CEO und Verena Sievers den Posten der Arbeitsdirektorin (CHRO). Der Wechsel markiere den nächsten Schritt in der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens – mit klarem Fokus auf versorgungssichere Dekarbonisierung.

Schweppe bringe rund 20 Jahre Erfahrung aus der Energiewirtschaft mit und kommt von Uniper, wo er zuletzt das Downstream‑Geschäft mit Industriekunden und Stadtwerken verantwortete. „Die Steag Iqony Group ist hervorragend aufgestellt, um Versorgungssicherheit, Klimaschutz und Bezahlbarkeit zusammenzuführen”, so der neue CEO. “Mit Tausenden Kolleginnen und Kollegen bauen wir wasserstofffähige Kraftwerke und Batteriespeicher, treiben die klimafreundliche Wärme voran, investieren in erneuerbare Energien und unterstützen Industrie und Kommunen mit Dekarbonisierungslösungen. Auf diesem Kurs werden wir unsere Pionierrolle weiter ausbauen.“

Verena Sievers leitet seit 2019 den HR‑Bereich des Konzerns. Zuvor war sie unter anderem Leiterin des Commodity Risk Managements und des Energiehandels. „Die Energiewende gelingt nur mit den Menschen, die sie gestalten”, saght die neue Arbeitsdirektorin. “Wir treiben Qualifizierung, moderne Arbeitswelten und die Weiterentwicklung unserer traditionsreichen Kultur gezielt voran.“

Jesús Olmos, CEO und Gründer von Asterion Industrial Partners, dem Eigentümer der Steag Iqony Group, ergänzt: „Die Steag Iqony Group geht auf ihrem Erfolgskurs in die nächste Phase. Das neue Führungsduo sorgt für frischen Wind und bringt gemeinsam mit dem erfahrenen CFO Dieter Dehlke und Antonio Haya in der Geschäftsführung das Unternehmen weiter voran.”

Quelle: Steag Iqony Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH