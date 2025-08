Steag Iqony Group übernimmt Fernwärmegeschäft von Uniper

Der Energieversorger Steag Iqony baut seine Fernwärme aus und kauft das Fernwärmeunternehmen Uniper Wärme, das im Ruhrgebiet ein Netz mit 750 Kilometern Länge betreibt.

Die zur Steag Iqony Group gehörende Iqony Fernwärme GmbH will die Fernwärmesparte von Uniper übernehmen. Daher hat das Unternehmen mit der zur Uniper SE gehörenden Uniper Kraftwerke GmbH eine Vereinbarung zum Kauf der Uniper Wärme GmbH geschlossen. Die Steag Iqony Group will damit ihre Position als eine der größten Anbieterinnen für Fernwärme in Deutschland stärken. Für Uniper ist die Veräußerung Teil der Auflagen, die das Unternehmen nach dem EU-Beihilferecht erfüllen muss.

Am 20. Dezember 2022 hatte die EU-Kommission das Stabilisierungspaket für Uniper beihilferechtlich genehmigt. Im Rahmen der Genehmigung hat die EU-Kommission eine Reihe von strukturellen Abhilfemaßnahmen festgelegt, die Uniper umsetzen muss. Eine der Auflagen ist der Verkauf des Fernwärmegeschäfts in Deutschland. „Die EU-Auflagen erfordern den Verkauf der Uniper Wärme. Wir sind froh, mit der Steag Iqony Group einen Käufer gefunden zu haben, der den eingeschlagenen Weg fortführen und ein zuverlässiger Arbeitgeber für die gut 130 Kolleginnen und Kollegen sein wird“, sagt Uniper Wärme Geschäftsführerin Nikola Feldmann.

Ursprünge der Uniper Wärme im Jahr 1964

Die Ursprünge des Uniper-Fernwärmenetzes gehen bis in das Jahr 1964 zurück. Das Unternehmen versorgt über sein Fernwärmenetz mit einer Länge von mehr als 750 Kilometern mehr als 14.400 Kund:innen im Ruhrgebiet mit Wärme. Das Unternehmen ist Experte in der effizienten Nutzung von Wärme, die bei der Stromerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) entsteht. Darüber hinaus nutzt man eine Reihe anderer umweltfreundlicher Alternativen für die Wärmeerzeugung. Dazu gehört Wärme aus Grubengas, Abwärme aus industriellen Prozessen sowie in Elektrokesseln und in dezentralen kleinen KWK-Anlagen erzeugte Wärme.

„Als einer der größten Anbieter von klimafreundlicher Fernwärme können wir damit Netze im Ruhrgebiet effizient zusammenführen und damit auch die Dekarbonisierung weiter vorantreiben. Das ist Wärmewende Made im Revier“, sagt Andreas Reichel, CEO und Arbeitsdirektor der Steag Iqony Group. Im Anschluss an das nun erfolgte sogenannte Signing werden die behördlichen Genehmigungen eingeholt. Sobald diese vorliegen, erfolgt der Vollzug der Transaktion, das sogenannte Closing.

