Im März 2026 hat die KfW mehr als 37.000 Förderanträge für neue Heizungen bewilligt. 90,5 Prozent davon stellten die Bürger:innen für eine neue Wärmepumpe.

Die Zahl der von der KfW bewilligten Anträge in der Heizungsförderung (Programm BEG-Einzelmaßnahmen) ist im März 2026 auf gut 37.000 Anträge angewachsen. Das geht aus Daten hervor, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) veröffentlicht hat. Somit hat sich der steile Anstieg der Förderzahlen fortgesetzt, der schon im Februar zu verzeichnen war. Auch im Vergleich zum März 2025 hat das Interesse an neuen Heizungen auf der Basis erneuerbarer Energien stark zugenommen. Daran haben die geopolitische Lage und die Sorge vor teurem Gas oder gar Gasknappheit einen gewichtigen Einfluss. Hinzu kommt die Verunsicherung, die die Regierungskoalition auf dem Heizungsmarkt verursacht hat. Denn sie will das Gebäudeenergiegesetz (GEG) durch ein neues Gebäudemodernisierungsgesetz zu ersetzen. Im Zuge dessen diskutiert man auch die Fortführung der Förderung für Wärmepumpen und andere Erneuerbare-Energien-Heizungen.

Die meisten Förderanträge entfallen auf neue Wärmepumpen. Im März 2026 waren es rund 33.500 und das machte 90,5 Prozent aller Förderanträge aus. Im Vergleich zum Vormonat wuchs das Interesse an Wärmepumpen um 28 Prozent. Aber nicht nur die Zahlen für die Wärmepumpe steigen, auch die anderen Erneuerbare-Energien-Heizungen legten zu. zurück. Bei der Solarthermie gab es rund 300 Bewilligungen: Das entspricht einem Anstieg im Vergleich zum Februar um 46 Prozent.

Die Heizungsförderung für Biomasseheizungen legte im März 2026 auf knapp 2.500 zu. Hier lag das Plus bei 17 Prozent. 1.100 Anträge für Anschlüsse an ein Wärmenetz kamen im März 2026 in der KfW-Heizungsförderung zusammen. Das ist ein Anstieg um 26 Prozent. Zudem förderte die KfW auch einige wasserstofffähige Heizungen und Anschlüsse an ein Gebäudenetz.

Informationen über die Förderbedingungen der BEG-Förderung sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: BMWE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH