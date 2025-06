Schifffahrt gibt grünem Methanol Auftrieb

Foto: Marco2811 / stock.adobe.com Die Schifffahrt braucht CO2-freundliche Kraftstoffe. E-Methanol könnte ein solcher werden.

Weil große Tanker in der EU ihren Treibhausgas-Ausstoß senken müssen, brauchen die Reeder alternative Kraftstoffe. Dazu zählt synthetisches Methanol. In zwei Jahren will das KIT-Spinnoff Icodos einen solchen E-Fuel für die Schifffahrt wettbewerbsfähig anbieten. In Dänemark hat ein weiteres Unternehmen kürzlich die erste kommerzielle Produktion angefahren.