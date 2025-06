Rückkontakt-Modul von Aiko erreicht 24,4 % Wirkungsgrad in Serienproduktion

Im aktuellen Ranking der Photovoltaik-Modulwirkungsgrade von Taiyang News führt Aiko die Liste an. Die höchsten Wirkungsgrade in der Serienproduktion erreichen Rückkontakt-Module.

Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Aiko führt weiterhin das Ranking der Wirkungsgrade der kommerziell verfügbaren Solarmodule an, die das Solar-Nachrichtenportal Taiyang News monatlich veröffentlicht. Das Aiko-Rückkontakt-Modul Comet 2U liegt mit 24,4 % Wirkungsgrad an der Spitze der Liste, gefolgt von dem Hi-MO 9 von Longi mit 24,2 % und den Maxeon 7 mit 24,1 %. Alle drei Modelle sind Rückkontakt-Photovoltaik-Module.

Aiko sieht sich als Pionier in der Rückkontakt-Technologie und führt das Ranking von Taiyang News seit März 2023 an. Das Unternehmen weist daraufhin, dass viele Wirkungsgradangaben auf dem heutigen Markt auf Laborprototypen basieren oder noch nicht kommerziell verfügbar sind. Dem gegenüber hat das Unternehmen den Wirkungsgrad von 24,4 % mit serienproduzierten, im Feld eingesetzten Solarmodulen erreicht. Diese liefern Leistung unter realen Bedingungen im großen Maßstab.

Aiko sieht in seiner proprietären ABC-Architektur eine der ausgereiftesten und am stärksten industrialisierten Formen der Back-Contact-Innovation auf dem Markt. Diese Rückkontakt-Technologie maximiere nicht nur die Energieumwandlung, sondern definiere auch die Modulästhetik neu, verbessere den Temperaturkoeffizienten und steigere den langfristigen Ertrag, so das Unternehmen.

Weltweit kommt laut Aiko das ABC-Rückkontakt-Modul zunehmend in gewerblichen und großflächigen Solarprojekten zum Einsatz. Allein in Japan sind bereits 18 Freiflächenanlagen mit den Comet 2U 660W-Modulen in Betrieb. Alle Systeme sollen reibungslos laufen und die erwarteten Erträge liefern. Das soll die Skalierbarkeit, Bankfähigkeit und Zuverlässigkeit der BC-Produktlinie von Aiko unterstreichen. Diese Woche verlieh Taiyang News zudem auf der Messe SNEC 2025 die Auszeichnung en Top Solar Modules 2024 Badge of Excellence an Aiko.

Quelle: Aiko | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH