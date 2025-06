Der unabhängige Stromerzeuger Econergy hat zwei in Brandenburg in Planung befindliche Batteriegroßspeicherprojekte mit einer Leistung von insgesamt 100 MW gekauft.

Econergy Renewable Energy, ein unabhängiger europäischer Stromerzeuger (IPP) und Projektentwickler aus Israel hat zwei in Planung befindliche Batteriespeicherprojekte mit einer Gesamtkapazität von 200 MWh und einer Leistung von 100 MW in Deutschland erworben. Dies ist zudem der Markteintritt des IPP in Deutschland.

Als Baustart für die beiden Speicherprojekte in Brandenburg ist Ende 2025 geplant und der kommerzielle Betrieb soll im ersten Quartal 2027 starten. Econergy wird Eigentümer beider Projekte. Die Gesamtinvestition beträgt schätzungsweise 73 Millionen Euro, mit voraussichtlichen jährlichen Einnahmen von circa 13,7 Millionen Euro und einem durchschnittlichen EBITDA von 11,9 Millionen Euro in den ersten fünf vollen Betriebsjahren.

„Dies ist ein aufregender Moment für Econergy“, erklärt Eyal Podhorzer, CEO von Econergy. „Wir beobachten den deutschen Markt schon seit längerem und haben auf die richtige Gelegenheit für den offiziellen Markteintritt gewartet.“ Die Akquisition soll die Positionierung von Econergy im Energiespeicherbereich steigern. Das Unternehmen hat eine wachsende Pipeline von etwa 4 GW, einschließlich des Swangate-Projekts in Großbritannien, das bereits in Betrieb gegangen ist. Zudem umfasst die Econergy-Pipeline in Europa 15 Co-Location-Projekte bei denen Photovoltaik und Batteriespeicher jeweils an einem gemeinsamen Standort geplant sind.

Ferner prüft Econergy Renewable Energy weitere Möglichkeiten, zum Ausbau erneuerbarer Energien auf dem deutschen Markt beizutragen. Dies stünde im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, in wichtige europäische Märkte zu expandieren.

Quelle: Econergy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH