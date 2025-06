Schweizer Startup Exnaton und TotalEnergies Belgien kooperieren

Exnaton, ein Schweizer KI-Startup für Abrechnungslösungen im Energiesektor, hat eine Kooperation mit TotalEnergies Power & Gas Belgium vereinbart. Gemeinsam wollen sie dynamische Stromtarife in Belgien einführen. Öffentlich angekündigt wurde die Zusammenarbeit bei einer gemeinsamen Präsentation der beiden Unternehmen auf der VivaTech in Paris am vergangenen Freitag.

Energieversorger:innen sollen heute mehr als eine Stromlieferung bieten. Die Nachfrage nach flexiblen, kundenorientierten Angeboten steigt, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dazu gehören auch dynamische Tarife. Diese können den Strommarkt flexibler und effizienter gestalten. Denn die Strompreise für Verbraucher:innen orientieren sich dann an der aktuellen Stromnachfrage.

Die Umsetzung solcher Tarife ist jedoch komplex: Im Vergleich zu klassischen Stromtarifen müssen bei dynamischen Modellen rund 35.000 Datenpunkte pro Kund:in und Jahr verarbeitet werden. Dies fordert IT- und Abrechnungssysteme heraus. Außerdem sollte die Darstellung von Preisen und Verbrauchsdaten möglichst übersichtlich und nutzerfreundlich sein. Denn nur so können Kund:innen die Preisgestaltung nachvollziehen und passende Entscheidungen über ihren Energieverbrauch treffen.

TotalEnergies hat sich für die KI-basierte Softwarelösung von Exnaton entschieden, um in Belgien erstmals dynamische Stromtarife anzubieten. Die Plattform der Exnaton AG verarbeitet die Daten intelligenter Stromzähler in Echtzeit und stellt stündlich aktuelle sowie prognostizierte Strompreise bereit. Preissignale können zudem an Ladesäulen für Elektrofahrzeuge oder Energiemanagementsysteme im Haushalt übermittelt werden. Dadurch kann der Energieverbrauch automatisch auf günstigere Zeitfenster verschoben werden.

Die Technologie hilft, Netzengpässe infolge einer zunehmenden Elektrifizierung zu reduzieren. Gleichzeitig ermöglicht es Verbraucher:innen Stromkosten einzusparen. Und die Energieversorger:innen können ihr Angebot weiterentwickeln.

Exnaton kam erstmals im vergangenen Sommer beim internationalen Startup-Accelerators TotalEnergies On mit TotalEnergies in Kontakt. Nachdem das Züzicher Unternehmen seine Technologie zeigen konnte, begann die Zusammenarbeit mit TotalEnergies vor Jahresende.

Gilles Borremans, Head of Customer Value Proposition bei TotalEnergies Belgium, ergänzt: „Wir brauchten eine intelligente End-to-End-Lösung, die sich nahtlos in unsere bestehenden Systeme einfügt und es uns ermöglicht, unseren Kunden auf unsere Weise dynamische Tarife anzubieten. Exnaton war in der Lage, seine Technologie mit Agilität und Flexibilität auf unsere Anforderungen zuzuschneiden.”

Nach Kooperationen in der DACH-Region – mit Elli (Volkswagen Group Charging GmbH), eprimo, Enersuisse oder Naturstrom – steigt Exnaton über TotalEnergies in den belgischen als vierten Markt ein. Anselma Wörner, Mitgründerin und COO von Exnaton, erklärt: „Auf diesen Erfolg wollen wir aufbauen und Exnaton international als Innovationspartner für einen smarten und nachhaltigen Energiemarkt etablieren.“

Das Team auf dem Stand von TotalEnergies Foto: Exnaton

Über exnaton

Die Exnaton AG wurde von drei ehemaligen Doktorand:innen der ETH Zürich gegründet. Sie entwickelten die Abrechnungssoftware exnaton. Die White-Label-SaaS-Plattform verarbeitet Smart-Meter-Daten in hoher Auflösung und stimmt den Bedarf mit dem Angebot erneuerbarer Energien ab. Dazu wickelt es Transaktionen zwischen Verbraucher:innen und Erzeuger:innen ab. Durch eine Exnaton PowerQuartier-Lösung können Verbraucher:innen zudem direkt von ihren Nachbar:innen Strom kaufen, Elektrofahrzeuge mit lokalem, kostengünstigen und erneuerbaren Strom aufladen oder Mikroinvestitionen in gemeinsame Energieanlagen in der Umgebung tätigen.

Über TotalEnergies

Total Energies Power & Gas Belgium versorgt Privat- und Geschäftskund:innen mit Strom und Gas. Durch Kooperationen mit dem Offshore-Windpark Rentel in der Nordsee sowie dem Wasserkraftwerk Plate Taille liefert das Unternehmen grüne, in Belgien erzeugte Elektrizität an den Großteil seiner Haushaltskund:innen.

