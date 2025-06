Tion Renewables kauft spanisches 104-MW-DC-PV-Portfolio

Die Tion Renewables Gruppe (Tion) und EDP Renováveis, S.A. (EDPR) haben gestern einen Kaufvertrag über ein operatives 104-Megawatt-DC-Photovoltaik-Portfolio in Spanien unterzeichnet. Dieses ist vollständig durch langfristige Stromabnahmeverträge (PPAs) mit 15 Jahres-Laufzeiten abgesichert.

Nach Unterzeichnung eines Sales-and-Purchase-Agreements über ein spanisches Photovoltaik-Portfolio im Dezember 2024 konnten Tion und EDPR die Transaktion vorgestern abschließen. Das Portfolio hat einen Unternehmenswert von rund 81 Millionen Euro und umfasst vier operative Solarprojekte. Ein Projekt liegt in Aragonien, das seit etwa und ist seit zwei Jahren in Betrieb; drei befinden sich in Andalusien und sind seit November 2024 in Betrieb. Für die vier Projekte sind PPAs mit Laufzeiten von 15 Jahren abgeschlossen, womit Tion in allen Fällen von einer vertraglich gesicherten Stromabnahme profitiert.

Größter Zukauf in der Unternehmens bisher

Im Januar 2025 hat Tion über den Kauf eines 50-MW-DC-PV-Portfolios vom spanischen Projektentwickler X-Elio sowie seine Partnerschaft mit diesem informiert. Dadurch hat Tion seinen Eintritt in den spanischen Erneuerbaren-Markt öffentlich gemacht.

Bei der Akquisition des 104-MW-DC-PV-Portfolios von EDPR, einem börsenntotierten globalen Akteur der Erneuerbaren-Branche, handelt es sich um Tions zweites Closing in Spanien innerhalb eines halben Jahres. Zudem ist es die größte Transaktion des Unternehmens in puncto installierte Leistung seit seiner Gründung im Jahr 2019.

Gonzalo Gutiérrez-Alviz Velasco, Investment Director von Tion Renewables für Spanien und Italien, freut sich über die erfolgreiche Transaktion. Diese zeige, dass das Unternehmen seine Wachstumsziele in Südeuropa erreichen kann. Außerdem betont er das Optimierungspotenzial der kürzlich erworbenen, spanischen Projekte, da diese sich zur Co-Location von PV-Anlagen und Batterieenergiespeichern eignen.

Tions Wachstumsziel „3 by 30“

Die Tion Renewables Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 einführender europäischer Erzeuger erneuerbarer Energien zu werden. Die Gruppe will dann ein Portfolio von Photovoltaik- und Onshore-Windprojekten sowie Batterieenergiespeichersystemen mit einer installierten Leistung von drei Gigawatt betreiben.

Zum jetzigen Zeitpunkt beläuft sich die installierte Leistung des PV- und Windportfolios des Münchener Unternehmens in seinen vier Kernmärkten Spanien, Italien, Deutschland und Polen auf knapp 350 Megawatt.

Zusammenfassung

Größte Transaktion bisheriger Firmengeschichte

weiteres Wachstum in neuem Kernmarkt Spanien

größte Transaktion des Unternehmens hinsichtlich installierter Leistung (104 Megawatt DC)

Schritt zur Erreichung des Wachstumsziels von drei Gigawatt bis 2030

Über Tion Renewables

Der Grünstromerzeuger Tion mit Hauptsitz in München konzentriert sich auf den Bau und Betrieb von Onshore-Wind- und Onshore-Solarparks sowie Batterieenergiespeichersystemen in Europa.



Tion war im Jahr 2019 an der Börse gelistet worden, wurde von der Investmentorganisation EQT Group (EQT) im Jahr 2024 wieder aus dem Börsenhandel genommen. Das Unternehmen ist Großaktionär des unabhängigen Stromerzeugers clearvise AG. Tion profitiert von EQT’s Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien und dem Zugang zu ihrem Netzwerk von mehr als 600 Industrieberater:innen.

Quelle: Tion Renewables | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH