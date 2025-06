Finanzierung: Wo kommt das Geld für die Photovoltaikanlagen her?

Die Finanzierung von Photovoltaikanlagen bekommt eine größere Bedeu­tung beim Verkauf der Anlagen. Einige Kund:innen nutzen zwar weiterhin das Geld vom eigenen Konto für die Investition, doch für weitere ­Kun­den­gruppen spielt das Finanzierungsangebot eine Rolle. So starten nun – neben den klassischen Banken – Unternehmen damit, in Kooperation mit dem Handwerk den PV-Kauf in Raten zu ermöglichen.